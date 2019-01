Hotel Lesná - reštaurácia

ročník hodnotenia: 2019 špeciálne ocenenia: TREND TIP Stará Lesná 157, Stará Lesná 052 4761 000, 0910 998 827, 052 4761 014 http://www.hotellesna.sk/sk/hotel-lesna/gastronomia/restauracia-baux-ball.html medzinárodná, lokálna Štefan Girga, xe.chef Peter Ďurčo 4 cenová úroveň

Reštaurácia Baux Ball v hoteli Lesná v Starej Lesnej pôsobí na prvý pohľad veľmi jednoducho ale zároveň vkusne. Elegantný look tvorí moderný štýlový nábytok s nenápadnými doplnkami. Dušu reštaurácii však prirodzene vdychujú ľudia. Jej personál.

Ešte pred príchodom do hotela sme si naštudovali jedálny lístok, ktorý majú zverejnený na internetovej stránke hotela. Aj preto bol náš výber v podstate celkom rýchly. Keď sme videli ponuku, tešili sme sa, že budeme môcť na vlastnej koži zažiť gastronomický zážitok, ktorý reštaurácia Baux Ball avizuje.

Ako predjedlo som si vybral Dehydrované lupienky z divého lososa, hľuzovkovú omáčku a zeleninové lupienky (8,20 eura), ešte predtým nám však obsluha ako pozornosť doniesla malú chuťovku v podobe cviklového tataráku. Obe jedlá, ale najmä samotné predjedlo boli pastvou nielen pre oči, ale aj pre naše chuťové bunky.

Keďže partnerka si predjedlo nedala a začínala až polievkou, čašník sa nás slušne opýtal, či to chceme servírovať naraz, alebo majú s polievkou čakať. Empatia obsluhy na jednotku, presne tak, ako to má v dobrej reštaurácii vyzerať.

Okrem štandardného jedálneho lístka má reštaurácia aj špeciálnu ponuku, z ktorej sme si vybrali Dubákový krém so zelerovou slamou a šalviovým lupienkom (3,50 eura) a Konfitované jahňacie, domáce cestoviny s fazuľovými strukmi a pečenou mladou cviklou (12,60 eura). Zo štandardnej ponuky sme si vybrali hydinový krém z domácich kurčiat, knedličky s kuracou pečeňou a zeleninou (4,80 eura) a ako hlavné jedlo som sme vsadili na Jahňacinku v podobe jahňacieho hrebienka v kruste z ihličia so žinčicou a krupkami s ovčím syrom (19,50 eura).

Všetky jedlá boli bez najmenšej chybičky, chutili skvelo a rovnako pekne boli aj naservírované na tanieri. Za zmienku určite stojí aj krusta z ihličia, ktorá nás dosť zaujala. Informovali som sa preto u čašníka, či je to zo skutočného ihličia, alebo je to len niečo, čo by jeho chuť pripomínalo. Vtipne poznamenal, že mi nemôže prezradiť, lebo by sme ich mohli zažalovať za ničenie ihličnanov.

Potom sa však ochotne odišiel opýtať šéfkuchára, aby nám napokon oznámil, že skutočne je krusta zo suroviny, ktorá je extrahovaná z ihličia. Musím povedať, že ma veľmi bavia takéto experimenty, navyše ak zaujímavo chutia. Jedlo v Baux Ball nie je žiadna nuda.

Večeru sme zavŕšili dezertom, a to Medovo orechovým koláčikom a Tvarohovou penou poliatou čokoládou. Dezert bol za cenu 6,20 eura za porciu. A opäť, oba chutili výborne.

Chutné a kvalitné jedlo sme spláchli rovnako skvelými nápojmi - čapovaným pivom z banskoštiavnického pivovaru Erb (0,5 l za 3,90 eura) a pohárom suchého červeného vína La Braccesca, Rosso di Montepulciano, 2 dcl za 6 eur.

Raštaurácia Baux Ball na nás urobila dojem. Kvalitou jedla, príjemnou a profesionálnou obsluhou i prostredím. Gurmánsky zážitok, na ktorý dlho nezabudneme.

Zhrnutie:

Plus: Výborné, kreatívne jedlo, milý servis.

Mínus: Počas nášho pobytu nijaké.

TIPY:

