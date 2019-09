Hotel Lomnica - Franz Jozef

ročník hodnotenia: 2020 Tatranská Lomnica 92, Tatranská Lomnica 052/285 35 00 www.hotellomnica.sk denne 12.00-00.00 lokálna, medzinárodná 4 cenová úroveň

Hotel Lomnica v centre Tatranskej Lomnice má krásnu kaviareň, ktorá rozhodne stojí za návštevu, aj keď tu nie ste ubytovaní – v lete aj s príjemnou terasou. Okrem toho má ako jeden z mála hotelov u nás aj dve reštaurácie. Noblesná Sissi slúži ako miesto na raňajky a je otvorená cez víkendy na večerné degustačné večere, ale aj a la carte menu. Druhá reštaurácia je pomenovaná po jej manželovi, volá sa Franz Jozef a je neformálnejšia, nachádza sa k štýlových klenbových historických priestoroch hotela.

Keďže v Lomnici sme boli cez týždeň a Sissi bola zatvorená, miesto sme si rezervovali u jej „manžela“. Priestor reštaurácie pôsobí veľmi príjemne, dominujú mu teplé farby dreva a tehál, na stenách sú historické fotografie, na mnohých je cisár František Jozef, po ktorom je pomenovaná. Názov reštaurácie korešponduje s jej zameraním na rakúsko-uhorskú kuchyňu, resp. kuchyňu tohto regiónu.

Jedálny lístok je sezónny, my sme si vyberali z letného menu. K jedlám sú pekne odporúčané aj nápoje a nejde vždy len o vína, k niektorým je okrem vína doplnené aj vhodné pivo.

Predjedlá a polievky sme tentokrát vynechali, stačil nám kuvert, košík domáceho chleba a nátierka. Začali sme teda hneď hlavným jedlom. V ponuke sú tunajšie regionálne klasiky, ako viedenský rezeň, paprikáš, líčka, ale aj džatky. My sme si z nich vybrali Teľací paprikáš, ktorý tu servírovali so špenátovými haluškami, kyslou smotanou a jarnou cibuľkou. Pochutili sme si, mäso bolo mäkké, šťavnaté, šťava dobre dochutená, oproti paprikášu, aký robíme „doma“ boli v nej aj paradajky, ale neprekážalo nám to. Špenátové halušky ho vizuálne pekne dopĺňali.

Ako druhé hlavné jedlo sme si dali niečo trochu ľahšie, Šalát Lomnica, čo bolo kuracie supreme (najlepšia časť kuracích pŕs) s dresingom z vyzretého syra a rascovými krutónmi. Aj toto jedlo nám chutilo, kuracie prsia boli šťavnaté, ale privítali by sme, ak by boli viac dochutené, chuťovo výraznejšie.

Z dezertov sme sa rozhodli pre Obrátený rebarborový koláč so zmrzlinou z bielej čokolády – výborná letná voľba, svieža chuť rebarbory a sladká a studená zmrzlina spolu optimálne harmonizovali. Ako druhý dezert sme si dali Domáce čučoriedkové pirohy obalené v karamelizovaných orieškoch. Bolo na nich vidno, že sú domáce, hrubá vrstva cesta a dostatok plnky – porcia bola dosť veľká, tak sme ju ani nevládali celú zjesť. Zakončili sme vzorne urobeným espressom.

Pochváliť musíme aj obsluhu, bola pozorná, zaujímala sa, či nám chutí, či nám niečo nechýba, aj dolievala predpisovo nápoje.

Reštaurácia Franz Jozef je síce pred zrakmi návštevníkov Tatier schovaná v hotelových útrobách, ale kto chce v centre Tatranskej Lomnice fajnovejšiu gastronómiu, oplatí sa mu ju nájsť.

Zhrnutie:

Plus: Chutné jedlo v príjemnom prostredí.

Mínus: Okrem chuťovo menej výrazných kuracích pŕs nijaké.

