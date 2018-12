Hotel Mikado – Rouge

ročník hodnotenia: 2019 Hollého 11, Nitra 037/3210 358 www.hotelmikado.sk denne 6.30 – 22.00 regionálna, medzinárodná Štefan Benďák 4 cenová úroveň

Hotelová reštaurácia, ktorá ponúka decentný luxus, vynikajúci servis, výbornú kuchyňu a kvalitné, pitie. Darí sa jej stále udržiavať skvelú úroveň o čom svedčí jej početná klientela. Aj v čase našej návštevy sa tu konala aj rodinná akcia, ktorá ale vôbec nenarušila bezchybný chod reštaurácie.

Vysokú kvalitu pokrmov podľa vlastných receptúr zaisťuje tím špičkových kuchárskych majstrov pod vedením Štefana Benďáka. Skúsenosti zbieral aj v Nemecku, Švajčiarsku a Taliansku. Jedlo tu povýšil na gastronomický zážitok. Pracuje len s vybranými surovinami. Majitelia dali hneď na začiatku voľnú ruku jeho kreativite pri zostavovaní jedálneho lístka a zatiaľ sa im toto rozhodnutie javí ako šťastný počin. Stále si drží úroveň kvality mimoriadne vysoko a teší svojich návštevníkov moderným poňatím medzinárodnej a slovenskej kuchyne, doplnenej aj o sezónne špeciality.

Ponúka aj špeciálne degustačné menu, ktoré doplnil s miestnym somelierom Michalom Zrubcom aj o kvalitné vína. Ponuka vín je tu totiž výnimočná. Približne takto by mala vyzerať vínna karta, ktorá sa snaží predstaviť to najlepšie zo slovenských vinárstiev. Nájdete v nej aj slušný prierez vinárskeho sveta. Vína dopĺňajú priebežne o nové ročníky ale aj o staršie archívne kúsky. Pomerne veľa vín si tu môžete objednať aj po poháriku. V ponuke je viac ako 140 druhov, ceny začínajú od 17 eur za fľašu slovenského vína a končia pri trojciferných sumách.

Aj obsluha je jednoznačne nadpriemernej kvality. Záujem o spokojnosť hostí je autentický a vierohodný. Vie, čo predáva, dokáže odporučiť, skvele zvláda techniku obsluhy, aktívne ponúka vína aj dezerty.

V pracovných dňoch stály jedálny lístok dopĺňa business obedové menu. Môžete si vybrať dvoj, troj alebo štvorchodové, v cene od 7,5 do 9,5 eur. Vyberať sa dá z jedného predjedla, dvoch polievok a troch hlavných jedál a jedného dezertu.

My sme ochutnali na začiatku hovädzí vývar so zeleninou, ktorý bol silný, voňavý a číri, a to len za 3,10 EUR. Vybrať si môžete buď domáce cestoviny, alebo pečeňové knedličky. Vynikajúca bola aj dubáková polievka s vajcom 63 st. (5,10 EUR) z degustačného menu šéfkuchára.

Viac ako spokojní sme boli aj po ochutnaní hneď prvého kúsku šťavnatých konfitovaných kačacích pŕs s červenou kapustou (15,80). Aj tu si môžete vybrať ako prílohu buď lokše, alebo knedle, alebo tak ako sme urobili my, že sme ochutnali obidve. Druhé jedlo sme chceli trochu diétnejšie, takže sme si vybrali pečeného sumca v masle so zeleným šalátom a šošovicou beluga (11,90). Šalát bol vynikajúco ochutený. Po takejto hostine sme z dezertov zvládli už len citrónový sorbet (1,20). Domácich sorbetov a zmrzlín tu majú na výber viacero druhov.

Jedálny lístok spolu s aktuálnymi ponukami si môžete podrobne preskúmať na internetovej prezentácii hotela.

Zhrnutie:-

Plus: Vynikajúce jedlo, skvelá obsluha

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

TIPY:

