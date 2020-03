Hotel Mountain View – High Tatras

ročník hodnotenia: 2020 AquaCity – Športová 1397/1, Poprad 0910 802 309 www.aquacity.sk po 10.00 – 21.30, ut 10.00 – 21.30, st 10.00 – 21.30, št 10.00 – 21.30, pi 10.00 – 21.30, so 10.00 – 21.30, ne 10.00 – 21.30 medzinárodná ex.chef Jaroslav Ertl 3 cenová úroveň

Hotelová reštaurácia s príjemným interiérom funguje v dvoch režimoch. V prvom rade je určená pre ubytovaných hostí, ráno a večer ponúka servis najmä v rámci polpenzie a to formou bufetových stolov. Cez obed si hosť objednáva z á la carte a využiť ju môžu teda aj neubytovaní hostia. Neistotu z toho, či ste vítaní celkom rýchlo zaženie niektorý z čašníkov. Usadili nás k stolu a priniesli jedálny lístok, ktorý je jednoducho rafinovaný, inšpirovaný medzinárodnou kuchyňou, ale nechýba ani pravá, domáca z tradičných receptov, ktoré sú ale v modernom prevedení. Dopĺňa ho aj sezónna ponuka.

Jedlá sú vybraných chutí, farieb ale aj vôní. Executive chef Jaroslav Ertl, ktorý je známy aj z rôznych televíznych programov o varení už od začiatku vsadili na používanie kvalitných a čerstvých surovín. Okrem toho sa snaží propagovať zdravý a ekologický spôsob stravovania a známy je aj svojou snahou o čiastočnú alebo úplnú elimináciu potravinového odpadu. Snaží sa tiež podporovať regionálnych dodávateľov.

Ponuka jedál je dostatočne široká a zaujímavá, zahŕňa aj domáce špeciality ako bryndzové halušky, alebo pirohy s kyslou smotanou a vypečenou slaninkou. Nezabúdajú ani na vegetariánov, ktorí okrem šalátov majú možnosť si vybrať cestoviny alebo rizoto.

Sondu po jedálnom lístku sme zahájili polievkami. Kačací vývar s mäsom a rezancami (3,0 eur) bol číry, pečienka mäkká a veľa farebnej zeleniny. Výborná bola aj Hubová krémová s orechovým olejom podávaná v bosniaku (5,0 eur). Tá by pokojne poslúžila aj ako hlavné jedlo.

Zo sezónnej ponuky sme si vybrali Kačacie stehno s červenou kapustou a domácimi lokšami (12,0 eur) a boli sme nadmieru spokojní. Stehno bolo mäkké, lokše zaručene domáce a kapusta výborne dochutená. Skvele bola pripravená aj Hovädzia sviečkovica z farmy podávaná so zelenou fazuľkou a pohánkou (24,0 eur). Na stupeň prepečenia steaku sa nás obsluha vopred opýtala a vymenila aj nôž. Efektná bola aj úprava na tanieri, takže sa mohli aj oči popásť.

Pri výbere nám pomáhala aj obsluha, ktorá sa vyzná nielen v jedálnom lístku, ale aj vo vínnej karte, aktívne ponúkala dezerty a kávu. V porovnaní s prevádzkami v areáli aquaparku ceny nie sú na takúto úroveň gastronómie ani pre tento región privysoké.

Reštaurácia sa môže pochváliť aj exkluzívnou vinotékou v Cafe bare, v ktorej sú lahodné vína z celého sveta a to najlepšie od slovenských vinárov. Približne takto by mala vyzerať vínna karta, ktorá sa snaží predstaviť to najlepšie z tuzemského vinárstva.

Zhrnutie:

Plus: Chutné jedlo a krásny výhľad

Mínus: Počas našej návštevy nevyrovnané výkony obsluhy - po tom, ako sme dojedli hlavné jedlo nás nechali dlho čakať, kým sa prišla opýtať či si nedáme aj dezert a kávu

