Hotel Termál - reštaurácia

ročník hodnotenia: 2020 Vyhne 249, Vyhne 045/ 678 76 11 www.termalvyhne.sk Denne: 11.00-22.00 regionálna Pavol Búci 3 cenová úroveň

Ak sa niekedy ocitneme v Štiavnických vrchoch v blízkosti obce Vyhne a zastihne vás neočakávaný hlad, vyskúšajte navštíviť reštauráciu v hoteli Termál. Je to síce hotelová reštaurácia, ktorú vo väčšej miere využívajú hostia s polpenziou, no svojím jedálničkom osloví aj hostí z “ulice”.

Spolu s krásnym výhľadom do údolia a pokojom, ktorý hotel obklopuje, sme naozaj potešili hlavne naše žalúdky. A spokojnosť sme vyjadrili aj so servisom. Za úroveň obsluhy by sa nemusel hanbiť ani hotel v centre Bratislavy. A to sa o nás počas celej večere nestaral žiadny skúsený matador, ale študent strednej školy.

Pri pohľade do jedálneho lístku je jasné. že si šéfkuchár dáva záležať na čerstvosti svojich pokrmov a sezónnosť potravín, ktoré používa. Nenájdete tu žiadne experimenty. Ako sme sa neskôr dozvedeli, v kuchyni sa snažia v čo najväčšej miere využívať lokálnych farmárov a dodávateľov surovín. A dokonca si pečú aj vlastný kváskový chlieb, ktorého chuť sme mali možnosť oceniť.

Našu večeru sme začali dvoma predjedlami a to Teľacími plátkami s tuniakovou omáčkou (7,50 €) a Vyprážanou cuketou v cestíčku s kôprovým dresingom (3,90 €). Teľacie plátky spolu s hladkou tuniakovou omáčkou boli výborne doplnené caparami a citrónovou kôrou. Mäsko bolo nakrájané na tenké plátky, stále si však zachovalo šťavnatosť. Celú porciu skvele doplnil už vyššie spomínaný kváskový chlebík. Vyprážaná cuketa bola výborne dochutená, kôprový dresing k nej naozaj sedel. Čo oceňujeme je, že nebola vôbec mastná, čo sa pri tomto jedle môže stať.

Pri polievkach sme nezaváhali a našou prvou voľbou bol Slepačí vývar (3,20 €) a Hubová polievka (4,50 €). Vývar je reštauračná klasika, ktorá však o kuchárovi veľa prezradí. Ten čo naservírovali nám bol výborný, silný, chutný, nechýbalo v ňom mäso a široké rezance. Hubová krémová polievka bola rovnako výborná.

Z hlavných jedál sme siahli po Bravčových rebrách (11,90 €) a Bravčovej panenke (15,90 €). Ak by sme už predtým nezjedli predjedlo a polievku, určite by sme vyskúšali kváskový langoš. Veľkosť našich žalúdkov nám to však neumožnila. Hlavné jedlá boli vynikajúce. Rebrá boli marinované v čiernom Steiger pive, ktoré sa vyrába len pár metrov od hotela a podávali sa s už spomínaným domácim chlebom. Panenka bola netradične v popole a podávaná bola s pečenými zemiakmi a duseným špenátom. Mäso bolo v oboch prípadoch lahodné a výborne ochutené.

Ako sladkú bodku sme si vybrali Créme brulée (4,90 €), podávané so sladkým suchárom a ovocím. Karamelová krusta na povrchu presne podľa našich predstáv a potešil nás ten príjemný zvuk jej puknutia, keď sme do dezertu načreli lyžičkou.

Ako druhý dezert sme zvolili pražené šúľance s makom (5,50 €). Tie by si zaslúžili presunúť medzi hlavné jedlá. Boli výborné a naozaj veľmi sýte. Po večeri sme s radosťou zhodnotili, že sme sa najedli ako králi. A boli sme vďační, že v ten večer sme spali priamo v hoteli a nemuseli sme prejsť ani o krok na viac.

Zhrnutie:

Plusy: príjemné prostredie, výborný personál, používanie lokálnych surovín

Mínusy: počas našej návštevy žiadne

TIPY:

© 2020 News and Media Holding