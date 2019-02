Hotel Zochova chata – reštaurácia

ročník hodnotenia: 2019 Piesok 4015/B7, Modra 033/2633 300 hotelzochovachata.sk po-pia, ne: 11.00 – 22.00, so 11.00 – 23.00 lokálna, medzinárodná Peter Rupčík 4 cenová úroveň

Príjemná hotelová reštaurácia slúži v prvom rade ubytovaným hosťom. Neznamená to, že o ostatných návštevníkov nemajú záujem. Priestoru dominuje drevo a celkovo je ladený do príjemných farieb. Stoly sú pekne prestreté, farebne korešpondujú so zariadením interiéru. Veľká presklená časť steny zabezpečuje dostatok svetla a pekný výhľad na okolitú prírodu. V predvianočnom čase bola krásne vyzdobená, rodinnú atmosféru dopĺňal oheň v krbe.

V útulnej a členitej reštaurácii si nájde každý návštevník svoj kútik pre seba. Hostia si tu môžu večer vybrať z polpenzie, alebo z jedálneho lístka. Ubytovaní volia predovšetkým stravovanie formou polpenzie, ktorá kvalitou nijako nezaostáva za výberom z a la carte.

Obsluha je rovnako príjemná ako atmosféra, keď sme vstúpili, hneď sa nám venovali a usadili nás k stolu, pridržal stoličky. Záujem o spokojnosť hostí je autentický a vierohodný. Vie, čo predáva, dokáže odporučiť, skvele zvláda techniku obsluhy. Pokrmy sú vybraných chutí, farieb i vôní. Jedálny lístok sa mení sezónne a je ukážkou kulinárskeho umenia tímu tunajšieho šéfkuchára Petra Rupčíka. Jeho špecialitou sú jedlá z diviny, ale treba povedať, že čokoľvek sme si tu dali, „nešliapli“ sme vedľa.

Aj tento raz sme ochutnali si vybrali divinu a to diviačie ragú s dubákmi a kúskami koreňovej zeleniny s domácou viedenskou knedľou (14,9 eur). Mäso sa len rozpadalo na jazyku.

Z polievok sme si vybrali silný teľací vývar s kúskom slabiny, špikovou kosťou a zeleninou (4,5 eur). Na požiadanie vám prinesú aj chren alebo horčicu.

Z rýb majú v ponuke len zubáča a lososa. Keďže sladkovodné ryby sú pre náš organizmus ľahšie stráviteľné, vybrali sme si radšej filet zo zubáča s tlačenými zemiakmi a restovanými fazuľkovými strukmi, preliate jemnou omáčkou zo suchého Martini (16,9 eur).

K vrcholom menu patria aj zaručene domáce dezerty. A pretože nezanedbávajú ani food styling, každý pokrm je svojim spôsobom unikátnym „dielom“ pripraveným z tých najlepších surovín. Očarila nás pena z pravej belgickej čokolády s lesným ovocím a balzamovým octom (5,9 eur).

Unikátna vínna karta je spracovaná tak, aby v spojení s menu dotvárala perfektnú kombináciu. Jedálny lístok spolu s aktuálnymi ponukami si môžete podrobne preskúmať na internetovej prezentácii hotela.

Alternatívnu voľbu stravovania v hoteli predstavuje Furmanská krčma, ktorá je oproti hotelu. Štýlové prostredie pripomínajúce minulé časy našich predkov, profesionálny personál, výborné jedlá a bohatá ponuka kvalitných ročníkových vín, tým všetkým lákajú hostí v tunajšej kolibe.

Ponúka hlavne slovenské jedlá v modernejšom prevedení. Kuchyňa tak plne vyhovuje najnovším gastronomickým trendom. Plno bolo cez obed, pretože ju často navštevujú aj neubytovaní hostia, ktorí sem chodia za športom.

Zhrnutie:

Plus: bezchybný servis, chutné jedlo

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

TIPY:

