ročník hodnotenia: 2020 Hlavná 63, Košice 0903 653 636 http://kaviarenslavia.sk/ Pon - Št 7:00 - 23:00, Pia 7:00 - 01:00, So 10:00 - 01:00, Ne 10:00 - 23:00 lokálna, medzinárodná ex.chef Juraj Hruška 3 cenová úroveň

Koľko ľudí, toľko chutí, hovorí sa. Takže ak o niečom vyhlásite, že je to najlepšie, tak hneď sa ozve x hlasov, ktoré vás budú presviedčať o tom, že nemáte pravdu. Aj s týmto vedomím hovoríme, že ak by sme podľa našich skúseností mali v Košiciach vybrať podnik, ktorý je najlepšou kombináciou krásneho interiéru, chutného jedla a pozornej a profesionálnej obsluhy, bola by to určite Kaviareň Slávia v centre mesta, na košickej Hlavnej ulici.

Keď sem človek vojde prvý krát určite zostane očarený krásne zrekonštruovaným secesným interiérom. Vysoký strop, umelecké lustre a vôbec práca s kovom, krásne urobené vitráže, musia očariť snáď každého, kto má aspoň trochu vzťah k veciam z čias minulých. Predná časť priestoru funguje ako kaviareň s typickými kaviarenskými stolíkmi a stoličkami -tonetkami. Zadná, to sú vzorne a elegantne prestreté stoly reštaurácie.

Jedálny lístok korešponduje vzhľadom s interiérom, je v elegantnom prevedení a má niekoľko častí – tradičné recepty, kde nájdete klasiky ako teľací rezeň, sviečkovú, ale aj „segedín“ a potom recepty, kde môže kuchyňa popustiť pri kombináciám viac uzdu svojej fantázii. Všetko sa tu ale deje „v medziach zákona“, všetky kombinácie, ktoré sme tu jedli boli chutné, nič nebolo samoúčelné. Zbytočne tu neexperimentujú, ani so vzhľadom, ani s chuťami.

Na privítanie sme dostali malý „pozdrav z kuchyne“, chuťovku servírovanú moderne na kamennej doske, ktorá nás správne naladila na ďalšie jedlá. Keďže sme boli v Košiciach pred Vianocami, okrem klasického jedálneho lístka bolo v ponuke aj trojchodové degustačné vianočné menu (18,50), tak sme sa ho rozhodli vyskúšať.

Prvým chodom bola výborná Kapustnica, bohatá na mäso, klobásu aj kapustu, výraznej vône aj chuti. Druhým Plnené morčacie stehno, tekvica, jablko, lardo a maslová omáčka – pekne naservírované, celkom výdatné jedlo. Netradičná kombinácia chutí – slané s ovocno-kyslou chuťou jablka, nám to chutilo, dodávalo to jedlu sviežosť. Ako dezert sa servírovala Pavlova s gaštanmi, slávna torta s bielkov so smotanou a ovocím, tu bola obohatená o gaštanové pyré. Nebola veľmi sladká, krásne naservírovaná, takže splnila úlohu sladkej bodky za obedom, ktorá vás „nepriklincuje“ k zemi.

Z hlavného jedálneho lístka sme si dali Silný hovädzí vývar s ligurčekom juliennne zeleninou a domácimi rezancami (4,40). Bol bohatý na všetky ingrediencie, rezance boli nielen deklarované, že sú domáce a v decembri príjemne zahrial. Z hlavných jedál sme sa rozhodli vyskúšať Králičí chrbát, cviklu, cviklovú majonézu, kuriatka, chrumkavú lokšu a koriander (16,90). Opäť zaujímavá kombinácia chutí a aj zaujímavé prevedenie. Mäso bolo v tvare malých rolád, na ňom boli uložené malé lokše a cvikla. Kto má rád králičie mäso, môžeme odporúčať, bolo šťavnaté, mäkké aj keď ide o chudé mäso, kde hrozí vysušenie.

Rovnako, ako bol bez chýb výkon kuchyne, to isté môžeme povedať aj o servise – úctiví, ochotní, profesionálni. Ako v jednom z mála podnikov sme dostali spolu s jedálnym a nápojovým lístkom aj vínnu kartu, vedeli poradiť a odporučiť, pravidelne nám dolievali nápoje, čo sa tiež málokde stáva. Podčiarknuté, zhrnuté – ak budete v Košiciach a budete mať chuť na jedlo a stolovanie na vysokej úrovni – v Slávii sme ho doteraz vždy zažili.

Zhrnutie:

Plus: Krásny interiér, jedlo aj servis na vysokej úrovni

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

