Koliba Bešeňovka

Bešeňová so svojim aqauaparkom patrí už roky medzi vychytené celoročné destinácie pre milovníkov termálnej vody. Tá tu generovala aj množstvo ubytovacích zariadení, od štvorhviezdičkového hotela, cez penzióny, po ubytovanie v súkromí. Keď prechádzate po dedine, máte pocit, že izby ponúkajú snáď v každom druhom dome. So stravovacími možnosťami to ale zďaleka také slávne nie je.

Hostia ubytovaní v areáli aquaparku sa stravujú tam a tí v súkromí si asi (odhadujeme) sami varia. Pretože keď sme sa pred Vianocami chceli v niekde navečerať, natrafili sme o siedmej len na jeden otvorený podnik – Kolibu Bešeňovka v Liptovskom Michalovi. Na webe sme našli na ňu celkom dobré recenzie, tak sme sa rozhodli ju vyskúšať.

Z aquaparku sa sem dá dostať pohodlne pešo, ale má strategickú pozíciu aj pre hladných motoristov – nachádza sa totiž priamo pri diaľnici. Hoci bol večer na začiatku pracovného týždňa a mimosezóna, mali počas našej návštevy úplne plno, čo je vždy dobré znamenie.

Koliba je zariadená v tradičnom štýle – dominuje drevo, veľké masívne stoly a lavice na sedenie. Jedálny lístok zodpovedá zameraniu reštaurácie, sú v ňom halušky, strapačky, pirohy, rebrá, kolená, ale aj šaláty pre tých, ktorí chcú niečo ľahšie. Oceňujeme, že nemá x strán, tak ako sme to v niektorých kolibách zažili, je pomerne stručný a prehľadný. Človek sa v ňom nestráca nekonečným listovaním. Je ale zostavený tak, aby si každý vybral.

Keďže bolo pred Vianocami, rozhodli sme sa začať Kapustnicou s údeným mäsom a klobásou (3,90 EUR). Poprosili sme ju rozdeliť do dvoch misiek, príjemná obsluha nám ochotne vyhovela. Urobili sme dobre, lebo aj polovičná porcia nám bola akurát. Kapustnica bola výborná, krásne voňala, hustá s dostatkom kapusty, mäsa aj klobásy.

Ako hlavné jedlá sme si dali Furmanské halušky s klobásou, oštiepkom a bryndzou (6,70) a Strapačky s kyslou kapustou a slaninou (6,20) – ani jednému z jedál nebolo čo vyčítať, splnili to, čo od nich človek očakáva. Halušky boli viac múčne ako zemiakové, ale treba povedať, že neboli deklarované ako zemiakové a také „pravé“ sme veru dávno nikde nejedli. Bryndze, klobásy, kapusty aj slaniny bolo na nich bohato. Treba povedať, že obidve porcie boli veľké a keďže ide o výdatné jedlá, veru sme ich po kapustnici ani nevládali dojesť. Takže na niečo sladké po jedle ani nedošlo, ale espresso, ktoré sme si dali ako digestív, nám urobili slušné.

Takže – ak budete prechádzať Liptovom a budete mať chuť na „kolibové“ jedlo hneď pri ceste, môžeme odporúčať. Myslíme, že návštevou tejto koliby negatívny zážitok neriskujete.

Zhrnutie:

Plus: chutná „kolibová“ kuchyňa

Mínus: Na webe by sa zišiel jedálny lístok

