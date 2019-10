Mamut Pub Poprad

ročník hodnotenia: 2020 Moyzesova 5400/28, Poprad 0919 300 300 https://www.facebook.com/mamutpubpoprad/ regionálna 2 cenová úroveň

Ak ma názov podniku niečo napovedať o jeho koncepte, či zameraní, tak v prípade tejto popradskej pivovarskej reštaurácie ani nemôže byť trefnejší – pretože nový pub v meste pod Tatrami je naozaj mamutí, zmestí sa sem až do 400 ľudí.

Ak si ale myslíte, že ide napríklad o obrovskú sálu s lavicami, tak ste na omyle. Popradský Mamut je oveľa sofistikovanejší. Budova v lokalite, kde sú popradské nákupné centrá je poschodová, štandardne sa sedí dolu. Aj tento priestor je členený tak, že by vás ani nenapadlo, že ste prišli do podniku s takou veľkou kapacitou. Interiéru dominuje sklo, drevo, rôzne zaujímavé artefakty, napríklad veterány a televízne obrazovky nad barovým pultom.

My sme sem prišli uprostred týždňa na večeru, podnik bol celkom slušne zaplnený. Sadli sme si k jednému z mála voľných stolov – a čakali. Pravdupovediac, nepatríme medzi trpezlivých hostí, ak sa po pár minútach nezjaví čašník s jedálnym lístkom, tak začíname byť nesvoji... V Mamute sú asi jedálne lístky štandardne na stoloch, akurát na našom nebol.

Keď sa stále nič nedialo, tak sme si išli jeden vypýtať k barovému pultu. Preštudovali sme si ho, vybrali si– akurát sme si nemali u koho objednať... Keď sa príde obsluha opýtať, čo si dáte, minútu po tom, ako vám jedálny lístok donesie, nie je to pravé orechové, ale to isté platí, keď vás nechá čakať 15 minút, ako to bolo v našom prípade.

Po minimálne štvrťhodine si jeden z čašníkov náš stôl konečne všimol a mohli sme si objednať. Jedálny lístok je prispôsobený konceptu pivovarská reštaurácia, ale treba povedať, že jedlá sú koncipované zaujímavejšie a sofistikovanejšie, ako v tomto type podnikov býva.

Na jedlá sme našťastie už toľko nečakali, ako na ich objednanie. Začali sme Restovanou husacou pečeňou na domácom chlebe (2,95), možno na pohľad obyčajné, ale veľmi chutné jedlo, nemáme mu čo vyčítať. Pokračovali sme Hovädzím tatarákom (6,50) , predpisovo sa nás spýtali, aké chceme k nemu hrianky. Mäso bolo na jemno naškrabané, priniesli nám ho ochutený, chuťovo nám vyhovoval aj so svojou jemnou pikantnosťou.

V pivárni nemôžu chýbať burgery, takže naša ďalšia voľba padla na ne – vybrali sme si Burger hasičák, ktorého súčasťou bolo (aspoň v popise) chilli a názov dostal asi podľa toho, že pri ňom treba výdatne hasiť smäd.

Nevieme, či do „nášho“ burgeru chilli zabudli dať, ale po pikantnosti v ňom nebolo ani stopy. Ale okrem tejto jednej výhrady musíme povedať, že sme sa tu najedli chutne.

Zhrnutie:

Plus: Chutné jedlo za sympatické ceny

Mínus: Počas našej návštevy dlhé čakanie, než sme si mohli objednať jedlo

© 2019 News and Media Holding