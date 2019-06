Mlyn u Anastázie

ročník hodnotenia: 2019 Pohranice 182, Pohranice 037/ 787 12 89 www.mlynuanastazie.sk Po: zatvorené, ut-sob: 11.00-21.00, ne: 11.00-19.00 medzinárodná Mário Hlinka 3 cenová úroveň

Vydarený reštauračný koncept sa právom radí ku gastronomickej špičke presahujúcej región a to aj napriek tomu, že sídli v malej dedinke vzdialenej desať kilometrov od Nitry. Nájsť dobrú reštauráciu mimo veľké mestá je stále ešte pomerne vzácne.

Od starej cesty z Nitry smer Zlaté Moravce až priamo na miesto lákajú motoristov k návšteve informačné tabule. To najzaujímavejšie však od cesty nevidno. Je to jazierko s parkovou úpravou brehu, pekne zrekonštruovaná budova starého mlyna a hlavne prvotriedna kuchyňa. Z niektorých častí reštaurácie a krytej letnej terasy sa naskytá výhľad na vodnú hladinu, idylickú oázu zelene a ticha izolovanú od akéhokoľvek ruchu.

V čase našej návštevy sa personál tešil z nového prírastku krásne sfarbeného páriku nových kačíc. Tie môžete ísť s deťmi aj kŕmiť, v reštaurácii vám dajú aj starý chlieb. Jazierko, ktoré ani v zime nezamŕza vďaka teplým prameňom, je aj plné rýb.

Citlivou rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá začala v marci 2010 vytvorili členitý priestor, ktorý poskytuje pocit súkromia pre jednotlivé skupiny. Pôdorys zostal zachovaný, vnútorné priestory sa menili. Interiér je vkusne zariadený, vyzdobený bohatými kvetinovými aranžmánmi a efektným osvetlením.

Štýlový priestor je ladený do príjemných farieb, stoly sú pekne prestreté, farebne korešpondujú so zariadením interiéru. Reštaurácia ponúka príjemné a pokojné posedenie vo vonkajších a vnútorných priestoroch historickej budovy. Okrem iného tu je aj moderný a plne vybavený detský kútik či presklenú a počas zimného obdobia vykurovanú zimnú záhradu.

V čase našej návštevy tu práve prebiehali dve väčšie rodinné oslavy, pričom v obidvoch prípadoch boli oslávencami malé deti. Ďalšia a to svadobná ich čakala na druhý deň. Presklená a v zime vykurovaná zimná záhrada bola pripravená aj na samotný obrad.

Mlyn u Anastázie je ideálnym miestom na takéto rodinné oslavy nielen kvôli spomínanému súkromiu, ale aj vďaka romantickému prostrediu a predovšetkým skvelému svadobnému servisu, ktorý tu vedia zabezpečiť. Odpadá aj problém s parkovaním, pri reštaurácii je aj dostatočne veľké parkovisko.

Napriek tomu, že podnik bol plne obsadený, na kvalite služieb sa to nijako neprejavilo. V kuchyni vládne so svojim kuchárskym tímom Mário Hlinka a na pľace prevažovali najmä ženy. Nechýbal úsmev a istá nonšalantnosť. Obsluha prevyšuje vysoko nielen nad štandardom širokého okolia, ale patrila by k nadpriemeru i kdekoľvek inde na Slovensku.

Pomohli nám zorientovať sa v jedálnom lístku, ktorý je jednoducho rafinovaný, v ktorom nechýba ani pravá, domáca kuchyňa z tradičných receptov, avšak v modernom prevedení. Kuchyňa je postavená na poctivej ručnej práci a hlavne kvalitných a čerstvých surovinách. K slovenskej kuchyni nepatria len bryndzové halušky a pirohy, ale aj jedlá z diviny a sladkovodných rýb.

Všetko toto na jedálnom lístku nájdete. Obmieňa sa sezónne, ponuku dopĺňajú aj rôzne iné vložky ako napríklad v čase našej návštevy špeciálne Valentínska ponuka a podobne.

Mäso upravujú aj populárnou metódou sous-vide, teda vo vákuu. Takto pripravené sme si vybrali aj stehienka z divej kačice podávané s grilovanou hruškou a restovaným špenátom, levanduľovou omáčkou a maslovými zemiakmi (14,90 eur). V jedálnom lístku sa objavila táto pomerne netradičná špecialita len nedávno, ale hneď si našla svojich stálych zákazníkov. Ešte predtým sme ochutnali ako predkrm vykŕmenú kačaciu pečeň s marinovanou hruškou a pečivom (9,90 eur) a špenátovo-pórikový krém s vajíčkom a údeným lososom (3,50 eur). Pečeň bola fantastická, rovnako ako hustá polievka. Uprostred tej hostiny nám len tak na stole pristáli ešte teplé domáce pagáčiky s vysvetlením, že šéfkuchár práve dopiekol, tak máme ochutnať.

Ochutnali sme aj Jemné mäso zo srnčieho chrbta prekladané s vykŕmenou kačacou pečeňou, lahodné mrkvovo-pomarančové pyré so šípkovou omáčkou, bylinkové zemiaky (22,90 eur), ktoré tiež musíme len pochváliť.

Jedlá sú aj na tanieri veľmi pekne naaranžované a biele taniere vyzerajú priam kráľovsky na čierno-mosadzných podnosoch.

V ponuke majú aj slušný výver dezertov. Nakoľko sme už na záver viac nezvládli, objednali sme si zmrzlinový pohár s pravou domácou šľahačkou (tri kopčeky zmrzliny - 3,00 eur). ). Bol to ľahký dezert, ktorý nás na záver neodrovnal.

Zhrnutie:

Plus: Pekné prostredie, vynikajúce jedlo, milá a ochotná obsluha

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

TIPY:

