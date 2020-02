NH Bratislava Gate One – reštaurácia

Foto: NH Gate One

ročník hodnotenia: 2020 Ambrušova ul. 7, Bratislava 02/32770 150 www.hotelgateone.sk Reštaurácia: po-pia: 6.30-15.00, so-ne: 6.30-11.00, Lobby bar: po-pia: 8.00-23.00, so-ne: 9.00-23.00 medzinárodná, lokálna 3 cenová úroveň

Veľa hotelových reštaurácií slúži najmä pre hotelových hostí na podávanie chutných a bohatých raňajok. Reštaurácia hotela NH Gate One v Bratislave sa však zameriava aj na biznis obedy a večere. Či už sa vám ujde miesto vo veľkej jedálni alebo sa vyberiete do Lobby baru, čokoľvek si z jedálneho lístku objednáte, budete sa zalizovať až za ušami.

My sme sa vybrali ochutnať šéfkuchárove umenie v sobotu večer. Otvorený bol len Lobby bar, čo nám vyhovovalo, nakoľko poskytuje intímnejšie prostredie. Jedálny lístok nebol dlhý, takže výber nám nerobil žiadny problém. Potešilo nás, že je do niektorých jedál pridávaný aj med, ktorý si hotel produkuje sám a že túto skutočnosť v jedálnom lístku aj prezentujú. Je to výnimočná vec, ktorá odlišuje nielen hotel ale aj samotnú kuchyňu.

Šéfkuchár dbá na obmenu jedálneho lístka a tak sa nám stalo, že sa jedálny lístok obmenil skôr, ako sme stihli napísať recenziu. Ešte že v nás jedlo zanechalo tak hlboký dojem, že si pamätáme, čo nám bolo servírované. Jediné, čo si až toľko nepamätáme sú ceny niektorých jedál. Ako predjedlá sme si vybrali grilovaný kozí syr so šalátom z rukoly, figami a už vyššie spomínaným medom. Druhé predjedlo bola na tenko klepaná hovädzia sviečková s rukolou a syrom Vršatcom (11 €). Obe predjedlá boli výborne dochutené a krásne naservírované.

Z polievok sme si vybrali Tekvicový krém a Silný hovädzí vývar s krupicovými knedličkami a zeleninou (4 €). Tekvicový krém bol hustý a zároveň krásne jemný. Vývar bol naozaj silný a zelenina v ňom bola príjemne chrumkavá. Ako hlavné jedlá sme zvolili Jahňaciu korunku (30 €) a Bravčový tomahawk. Jahňacie mäso bolo vo vnútri krásne ružové, jemné a výborne ochutené. Podávané bolo s fava fazuľkami a maslovými zemiakmi. Bravčový tomahawk bol naozaj veľký kus mäsa, ktoré dá zabrať aj ozajstnému jedákovi. Mäso bolo výborne okorenené a dobre prepečené. Podávané bolo s knedličkami so slaninkou.

Z dezertov sme si vybrali palacinky (5,00 €) a čokoládové truffles. Palacinky boli vanilkové a doplnené jablkovou brandy omáčkou. Čokoládové bonbóniky boli podávané s marakujovou omáčkou, ktorá dodala celému dezertu výbornú chuť.

Našej skúsenosti s reštauráciou hotela NH Gate One sa nedá vôbec nič vytknúť. Jedlo bolo bezchybné, chutné a čerstvé. Obsluha bola príjemná a prostredie veľmi pekné. Ak sa ocitnete v blízkosti hotela, odporúčame vám zastaviť sa tu a ochutnať aspoň niečo malé.

Zhrnutie:

Plus: Chutné jedlo, výborná obsluha

Mínus: Na webovej stránke nám aj tento rok chýba jedálny lístok

TIPY:

© 2020 News and Media Holding