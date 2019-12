ročník hodnotenia: 2020 špeciálne ocenenia: TREND TIP Zámok 105, Bytča 0917 574 752 www.restauraciapalatin.sk po-štv.: 10.00–21.00, pi: 10.00–22.00, so: 12.00–22.00, ne: 11.00–20.00 medzinárodná Peter Kulíšek, Silvia Kulíšková 3 cenová úroveň

Jedinečná pozícia v areáli Bytčianskeho zámku dáva Reštaurácii Palatín noblesu a rešpekt. Slávnostný pocit vás premkne už len keď zaparkujete pred zámkom. Prejdete samostatným mostíkom ponad rieku, romantickou bránou vkročíte na nádvorie zámku a popri Sobášnom paláci sa dostanete k vstupným dverám do reštaurácie. Atmosféra prostredia vás núti spomaliť a prežívať výnimočnosť chvíle

A čo vás čaká za veľkými čiernymi dverami po vstupe do reštaurácie? Na rozdiel od histórie všade naokolo, dnu vás čaká kontrastná súčasnosť. Vybavenie reštaurácie je moderné a súčasných trendov sa drží aj kuchyňa. Snáď len obsluha bola svojou nadčasovou úslužnosťou a ochotou jednou nohou v minulosti – z tej pozitívnej strany. Dnes vás už málokde tak ochotne „obskakujú“, navyše v bielych košeliach a motýlikoch, s nimi sa stretnete väčšinou len v hotelových reštauráciách. Čašníci sa starali o naše blaho tak intenzívne, že sme ich mylne podozrievali, že odhalili náš mystery shopping..

Hoci počas našej nedeľnej návštevy personál obsluhoval v tom istom priestore okrem bežných hostí ešte účastníkov dvoch samostatných, vizuálne oddelených rodinných osláv, na jedlo sme nečakali dlhšie, ako je zvykom. Obsluha sa prišla veľakrát informovať o našej spokojnosti. Jedlo aj servis boli bezchybné a vysoko profesionálne. A to do takej miery, akú by ste v malom meste nečakali.

Reštaurácia ponúka jedálny lístok optimálneho rozsahu – nie málo, ani nie príliš veľa jedál. Cez týždeň je v ponuke aj denné menu od 4,80 po 13,90 eur. Okrem základného a la carte menu bolo v jesenných mesiacoch (október/november) v ponuke sezónne (kačacie) menu – od predjedla, cez kačaciu polievku, kačací konfit či sous vide kačacie prsia až po makovú lokšu poliatu maslom. Už len výpočet spomínaných kuchárskych techník nenechá hosťa na pochybe, že v reštauračnej kuchyni idú s dobou.

Podnik má tiež zaujímavú ponuku vín z vlastnej vinotéky – z každého vína si totiž môžete objednať aj pohár, nielen celú fľašu, čo sa v podnikoch často nestáva. Naštartovať chuťové poháriky sme sa rozhodli prostredníctvom predjedla. Okrem toho z kačacieho menu mali v ponuke jedno studené a jedno teplé predjedlo, tak sme vyskúšali oboje. Mozarella s paradajkovou espumou a bazalkou (5,40 eura) bola skvelým štartom, ale ešte lepším boli domáce zemiakové ravioly s hľuzovkovým olejom horčičnými semiačkami a restovanými hubami (6,80).

Ďalej sme si vybrali slovenskú cesnačku s údeným syrom, slaninkou a opečeným chlebíkom (2,90 eura), v ktorej sa o dominanciu chutí pretláčal cesnak s údeným syrom. Chutil rovnako dobre ako kačací vývar so zeleninou a kúskami kačacieho mäsa (2,80 eura), ktorý by ste doma lepšie neuvarili. Hlavnú úlohu v našom nedeľnom menu hrala bravčová panenka, či už ako dobre prepečený steak (na intenzitu prepečenia sa prišiel čašník spýtať) s hubovou omáčkou, alebo s poctivými bryndzovými pirohmi vo výrazne zelenej chutnej bylinkovej kruste, obidve v sume okolo 15 eur.

Porcie sú v Reštaurácii Palatín slušné a tak po dvoch-troch chodoch máte naozaj dosť. No nedá vám neochutnať z dezertov, na tých si tu zjavne dajú záležať. Okrem štandardných palaciniek s horúcimi malinami a zmrzliny bola na stole samostatná ponuka na rôzne druhy hustej čokolády a ako zlatý klinec programu – denná ponuka dezertov. V čase našej návštevy boli v ponuke tri (od 3,20 do 4,80 eura). Hoci nám obsluha odporučila originálny zelený dezert s mascarpone a štipkou špenátu, rozhodli sme sa pre atraktívny nutelový dezert a neoľutovali sme. Okrem chuti vysoko hodnotíme aj jeho vzhľad.

Štyri vrstvy bielych, hnedých a béžových krémov korunovaných hoblinami z horkej čokolády na vrchu dezertu boli skvelou bodkou za našim nedeľným obedom. Keď pôjdete po diaľnici z Bratislavy na Poprad, krátku odbočku v Bytči na obed či večeru u Palatína vám rozhodne odporúčame.

Zhrnutie:

Plus: Výborné jedlo tam, kde by ste to možno nečakali

Mínus: Zišli by sa nové obaly na jedálne lístky, sú viditeľne opotrebované.

TIPY:

