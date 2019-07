Penzión Drak - reštaurácia

ročník hodnotenia: 2019 Demänová 478, Demänová 0918 378 207 www.penziondrak.sk denne 7.30 - 22.00 medzinárodná, regionálna 3 cenová úroveň

Elegantná reštaurácia penziónu v Demänovskej doline poskytuje zážitok, aký by ste v nenápadnom rodinnom podniku nečakali – či už prostredím, výberom jedál, alebo spôsobom obsluhy. Interiér, vybavenie, štýl zariadenia, komunikácia aj obsluha vás od vstupu do podniku uistia o vysokej gastronómii ešte skôr, než vezmete do ruky jedálny lístok. Tomu všetkému však zodpovedajú aj ceny, ktoré sú vyššie, ako je v tomto regióne bežné.

V reštaurácii sa ocitnete hneď ako vstúpite do penziónu. Je akýmsi srdcom celého podniku – cez ňu sa vchádza do penziónu a zároveň prechádza do jeho spoločenskej časti, ktoré tvorí pohodlné sedenie pri kozube. Pri vstupe nás prívetivo privítal čašník, personál nás s úsmevom pozdravil pri každom ďalšomstretnutí v penzióne.

Na vyskúšanie miestnej kuchyne sme si vybrali z ponuky denného tzv. Dračieho menu, ktoré nás zaujalo ešte na pútači pred vstupom. Veď kto by odolal kačacím hodom? V dennej ponuke konfitované kačacie stehno s červenou kapustou a lokšami (14,60 eur) dopĺňala fois gras paštéta (5,90 eur) ako predjedlo a krémová cesnaková polievka s maslovými krutónmi (2,90 eur). My sme si polievky vybrali z jedálneho lístka, kurací vývar aj liptovská kapustnica chutili výborne, rovnako ako kačací konfit. V nápojovom lístku dominovali slovenské vína popri výbere zo svetových vín, zaujalo nás nápadité odlíšenie vlajočkou jednotlivých štátov.

Príjemným prekvapením bol aperitív gratis – výborný ovocný likér. Dračie dezerty boli v ten deň v ponuke tri: čokoládový fondant s malinovým sorbetom (5,90 eur), domáci karamelový cheesecake (4,90 eur) a sezónne slivkové crème brûlée (4,50 eur). Zvolili sme posledné dva a boli spolu s kávou (aj bez kofeínu) dôstojnou bodkou za našim večerným menu. Počas celého večera sme sa vďaka vynikajúcej obsluhe v bielych rukavičkách cítili ako VIP hostia. Kvalitnú gastronómiu umocnil vysoko profesionálny a vhodne upravený personál.

Vzhľadom k tomu, že počas nášho hodnotenia bolo v penzióne ubytovaných málo hostí, bola raňajková ponuka na bufetových stoloch bez ponuky teplých jedál, ktoré sa pripravovali na objednávku. Bufetové stoly však aj napriek tomu obsahovali dostatočný počet jedál, nechýbal ani ovocný šalát a vlastné produkty ako brokolicová nátierka a domáca bábovka.

Zhrnutie:

Plus: Skvelé jedlo, príjemné prostredie a profesionálny personál

Mínus: Žiadne sme nezaznamenali

TIPY:

