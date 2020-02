Penzión Sabato – reštaurácia

ročník hodnotenia: 2020 Sobotské námestie 1730/6, Poprad – Spišská Sobota 052/7769 580 www.sabato.sk denne 12.00 – 22.00 lokálna, medziárodná 2 cenová úroveň

Štýlový penzión v historickom dome na námestí rovnako dýchajúcom históriou v Spišskej Sobote má rovnako štýlovú reštauráciu. Vchádza sa do nej, rovnako ako do penziónu cez veľkú bránu a pekne upravené nádvorie, kde sa, keď to počasie dovolí sedí veľmi príjemne. Rovnako ako vnútri – reštaurácia je totiž členená na štyri miestnosti z ktorých každá je pomenovaná ináč dobovo zariadená. V každej je len pár miest, takže súkromie je zabezpečené.

Jedálny lístok nevyzerá zvonku veľmi lákavo, je v štandardných koženkových doskách, aké bežne dostať v papiernictvách, ale jeho obsah je podstatne zaujímavejší ako forma. Hneď v úvode si možno prečítať informácie o mieste, kde sa nachádzate a aj výber jedál je pekné čítanie. Nie je ich veľa, tak akurát, z každej „sekcie“ dve-tri, sú zaujímavo koncipovaná a používajú aj suroviny, ktoré nie sú v reštauráciách až také bežné. Jačmenné krúpy, cícer, šošovicu...Okrem stabilného jedálneho lístka je k dispozícii aj sezónne menu, pred Vianocami sme z neho vyskúšali napríklad výbornú kapustnicu. Väčšina jedál sa pohybuje v cenách do desať EUR.

My sme okrem už spomínanej kapustnice ochutnali dve jedlá z kačacieho mäsa – jedno lepšie ako druhé. Prvým boli Kačacie prsia v pomarančovo-medovej omáčke s rosti, druhým, ľahším variantom bol šalát s kačacími prsami. Mäso bolo krehké, mäkké, dalo by sa krájať aj vidličkou, koža chrumkavá. Omáčka dodala jedlu šmrnc, nebola sladká, ale svieža, chuťovo vydarený bol aj dressing na šaláte.

V Sabate sme jedli už niekoľko krát a reštaurácia opäť potvrdila, že si drží stabilnú úroveň a že je v Poprade miestom, kde sa oplatí zahnať hlad aj smäd.

Zhrnutie:

Plus: Chutné jedlo v štýlovom prostredí

Mínus: Jedálny lístok by sa rozhodne zišlo prezentovať aj na webe.

