Piváreň Bokovka Trnava

Koncept pivárne, alebo ak chcete street pub klubu na úrovni je dnes čoraz viac populárnejší. Podnik, kde nájdete (aj) craftové pivá, burgre, pečené rebierka či pochúťky k pivu. Presne takým podnikom je aj Bokovka. My sme sa vybrali preskúmať tú v Trnave. Reštaurácia sídli v City Aréne, vedľa futbalového štadióna, nájdete ju bez problémov. Pre tých z vás, korí sa sem vyberú autom, je k dispozícií je podzemné parkovanie.

Veľký členitý priestor priam láka návštevníkov na pohár chladeného „tekutého chleba“. Ako uvádzajú sa svojom webe – sme verní dobrému pivu a chutnému jedlu. Poďme to teda otestovať. Čo sa piva týka, stavili na rokmi osvedčenú klasiku – Budweiser Budvar, ktoré dopĺňajú pivnými špecialitami z malých pivovarov. Hoci ide o jednu z najväčších reštaurácií v Trnave, keď sme tu boli v pracovný týždeň cez obed, na dolnom poschodí bolo úplne plno. Usadili sme sa v hornej časti, ktorá je fajčiarska, ale cez obed tu nikto nefajčil a od miestnych, ktorí do reštaurácie chodia, sme sa dozvedeli, že tu majú dobré odvetrávanie, takže dym necítiť.

Samozrejme, k pivu sa pýta niečo na zahryznutie. Začali sme domácou bravčovou huspeninou (3,50), ktorej chuť potešila a skonštatovali sme, že konečne chutí huspenina ako huspenina – poctivá a výrazná. Skúsili sme aj klasiku tatarák (9,90). Rovnako nesklamal. Podávaný so všetkým, čo k nemu patrí.

Miernym sklamaním bol hovädzí vývar (3,20), ktorý bol chuťovo na náš vkus málo výrazný. Žiaľ, ani soľ a korenie polievku nezachránili. Druhá polievka, Babguylás Fazuľovica, ktorá má v popise v jedálnom lístku, že je hustá fazuľová polievka s údeným kolenom, domácimi fliačkami z fazuľovej múky a kyslou smotanou, servírovaná s praclíkom (4,90), naozaj taká bola, chutila výborne, bola výdatná, takže stačí aj ako menšie hlavné jedlo.

Absolútne perfektné bolo pečené bavorské koleno (16,90). Šťavnaté a chrumkavé zároveň, výborne dochutené, podávané s čalamádou, baraními rohmi a chlebom. Porcia je to dosť veľká, podľa nás pokojne aj pre dvoch. Odporúčame! Rovnako tak nám chutila aj sviečková na smotane (7,90) ku ktorej sme tiež nemali nijaké výhrady. Vyskúšali sme aj Pečené kačacie stehno, dusená červená kapusta so sušenými slivkami, viedenská žemľová knedľa, lokše (9,90). Mäso bolo v poriadku, aj keď by sme privítali chrumkavejšiu kožu, kapusta bola dobre dochutená, len na náš vkus trošku tvrdá. Čo nám na tomto jedle nezapasovalo, boli lokše namočené v tuku, stačilo by, aby boli poliate výpekom, podobne ako knedľa.

Jedlo sme zakončili ako inak dezertmi Vyskúšali sme Snickers Cheesecake - New York style cheesecake, s karamelom (3,90) a na odporučenie obsluhy sme si dali tradičné a dnes už tak málo ponúkané perky lekvárové (3,90). Perky nám chutili viac, posýpku sme si skombinovali mak a orechy, že vraj tak to je najlepšie, poradila nám servírka. A mala pravdu, bola to skvelá sladká bodka na záver.

Plus: „Domácka“ kuchyňa, okrem klasického piva aj pivné špeciály, príjemné prostredie.

Mínus: Počas našej návštevy nijaké, len namiesto lokší zohriatych v tuku by sme prijali suché.

