Reštaurácia Narohu

Z hľadiska stravovacích zvyklostí nazývajú niekedy cudzinci Slovákov „menučkovým“ národom a majú veru pravdu. Kým večeru odbavíme narýchlo, bez poriadneho teplého obeda sa nám deň neráta. Keď Slovák nemá polievku a „druhé“, ale len suché jedlo, tak povie že „nemal obed“. Na tomto našom špecifiku postavili svoj biznis v žilinskej reštaurácii Na rohu. Treba povedať, že vstúpili z hľadiska biznisu do odvážnych vôd obedových reštaurácií, keďže majú otvorené len pár hodín okolo obeda.

Kým v hlavnom meste sú už na tento koncept ľudia zvyknutí, v regiónoch sa v poslednom čase objavujú prví priekopníci. Krátko pred našou návštevou však podnik urobil nový krok a prehupol sa zo sveta stravovania do života spoločenského – otvorením počas piatkov a sobôt aj vo večerných hodinách. Práve na večerné menu sme sa vybrali v predvianočnom čase aj my.

Označenie večerné menu nie je náhodné, má totiž celkom iný obsah, ako ponuka na obed, čo možno považovať za zaujímavosť, zatiaľ sme sa s tým nestretli. Považujeme to za skvelý nápad, keďže večer sme aj my, konzervatívni Slováci otvorení väčšiemu úletu a na tradičné menu nás z domu asi nik nedostane.

O spoločenskej povahe večerného menu podniku Na rohu svedčí aj jeho ponuka zdieľaného menu pre dvoch, troch či štyroch ľudí, pričom pri každej položke je zdôraznená aj možnosť zabaliť jedlo so sebou. V spoločnej ponuke sú BBQ sety, ktoré sa okrem ceny (od 15,80 eura/2 osoby do 30,80/4 osoby) líšia len hmotnosťou jednotlivých zložiek. Milovníkov mäsa v nich potešia tri druhy mäsa – pomaly pečená krkovička a roláda z bôčiku, bravčový hamburger a kuracie krídelká so steakovými hranolkami, omáčkou a šalátom coleslaw.

BBQ setu sme neodolali ani my, objednali sme si porciu pre dvoch, predtým sme však naštartovali chuťové bunky predjedlom. Keďže v ponuke tohto moderného typu podniku predjedlá nie sú, vybrali sme si z večerného menu kozí syr s chutney (9,90 eura) a slávny „tatarák“ so šiestimi mastnými alebo suchými hriankami (8,70).

Obidve jedlá boli kvalitne pripravené a chutné s trendovým stylingom. Obsluhujúca čašníčka bola milá a ochotná, okrem objednaných nápojov nám priniesla karafu s vodou, čo považujeme za príjemný bonus. Ďalším príjemným prekvapením bola široká ponuka kvalitných rozlievaných vín (od 2,40 do 2,60 za 1 dcl), vybrať sme si mohli až zo šiestich vín vrátane šumivého suchého Prosecca, to sa bežne nestáva ani v luxusných podnikoch.

Čašníčka nás dokonca previedla ponukou vín a priblížila jednotlivé značky. Jedlá aj nápoje boli vo výbornej kvalite, servírovanie moderné a štýlové, obsluha ochotná, prostredie pútavé a my z hľadiska hodnotenia nenachádzame žiaden nedostatok. Jediné, čo nám pri skvelom večernom menu možno trošku chýbalo, bola sladká bodka vo forme trendového dezertu, ktorá by si v plnom podniku iste našla svojich priaznivcov.

Zhrnutie:

Plus: Trendové chutné jedlo s netradičným konceptom, výborná ponuka rozlievaných vín

Vo večernej ponuke by sme privítali aj dezert

