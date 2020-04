ročník hodnotenia: 2020 Ventúrska 1, Bratislava 02/21 025 628 www.sasazu.sk Ne – Št: 12:00 – 24:00 Pia – So: 12:00 – 01:00 ázia 5 cenová úroveň

Keď chcete v Bratislave ázijskú kuchyňu, možností máte, dá sa povedať neúrekom. Od lacných bistier, rôznej kvality, cez stredný segment. Ale keď chcete vyskúšať kuchyne krajín najväčšieho kontinentu na tej najvyššej úrovni a navyše v autentickom prevedení kuchárov z Ázie, tak možnosť je v podstate len jedna – SaSaZu.

Reštaurácia v centre mesta ohúri už svojim interiérom. Ten určite patrí medzi najkrajšie a najzaujímavejšie, ako u nás máme. Keďže sa nachádza v presklenenom átriu s ultravysokým stropom, ktorý je prekrytý a z neho sú zavesené veľké štýlové svietidlá, dodáva to celému priestoru zvláštnu, až myslickú atmosféru.

Jedálny lístok je na naše pomery tiež netradičný – nie je tu nijaké členenie na predjedlá, hlavné jedlá, mäso, ryby a podobne, len dezerty sú oddelené tradične. Jedlá sú rozdelené podľa spôsobu prípravy a tiež surovín, ktoré sa v nich používajú. Sú koncipované tak, aby ste si objednali viaceré a spoločne ich chutnali. „Zdieľané stolovanie“ nie je u nás veľmi rozšírené, ale na juh a východ od nás sa tak je od nepamäti a stále populárnejšie je aj na západ od nás. Samozrejme, kto chce mať tu „svoju“ misku len pre seba, nech sa páči. Na stole sú ale malé tanieriky, paličky aj príbor, takže všetko je pripravené tak, aby z jedného jedla mohlo ochutnať viac ľudí.

My sme sa ale rozhodli, že tiež vyskúšame toho viac a objednali sme si hneď šesť jedál. Treba povedať, že každé jedno z nich bolo koncertom chutí a slávnosťou pre chuťové, zrakové a čuchové bunky. Takže ťažko popisovať, aké ktoré jedlo bolo, na všetkých sme si pochutili. Na čom konkrétne?

Napríklad na Thajskom šaláte z papáje (13,90 €), čo bola zelená papája, mango, koriander, thajské fazule, kešu oriešky a citrónová tráva, chilli-limetková omáčka, alebo na Chrumkavej kačici (13,50 €), to bola zase Pekingská kačica, foie gras, jarná cibuľka, uhorka a čínske palacinky, či na alebo na Roštenke 7+5 ázijských korení (12,90 €), čo bola hovädzia roštenka 5-tich korení, rukolový šalát, reďkovka, 7 korení limetkového togarashi, ázijská horčicová omáčka. Rovnako nám chutila Singapurská jahňacina (18,50 €), teda jahňacina, koriander, sušené paradajky, indický naan chlieb a kari-laksa a Hongkongská rolka (12,90 €), teda rolka z ryžového papiera plnená chrumkavou treskou, uhorkou, cibuľou, arašidami a mätou.

Hoci kuchyne Ázie si väčšinou veľmi nepotrpia na dezerty, v tomto je Sasazu príjemné európske, dezertov tu majú veľmi pekný výber. Vyskúšali sme Kokosovo mangové bavarois, krémový ľahší dezert, nie veľmi sladký, osviežujúci a trochu hutnejší Čokoládovy fondant so zmrzlinou (7.90).

Samozrejme sme nemohli obísť ani tentokrát tunajšiu špecialitu, ktorú nikde inde nemajú – bazalkovú kávu. Odporúčame aj namiesto dezertu, ak by vám po hodovaní už nezostalo miesto a predsa len by ste chceli jedlo zakončiť niečím sladkým. Je to výborná studená osviežujúca kombinácia kávy, kondenzovaného mlieka s podchuťou kokosu a bazalky. Naozaj lahodné.

Plus: Možnosť vyskúšať autentické ázijské kuchyne s prvotriednym servisom a v krásnom prostredí

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

