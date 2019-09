Savoy Restaurant

ročník hodnotenia: 2020 špeciálne ocenenia: TREND TIP Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava 02/5939 0400 www.Savoyrestaurant.sk po-ne: 6.30-22.00 regionálna, medzinárodná ex. chef Jozef Riska 4 cenová úroveň

Reštaurácia na Hviezdoslavovom námestí, umiestnená v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton Bratislava, ktorej sa celkom úspešne darí „emancipovať“ – má vlastnú webovú stránku, vchod nielen z hotelovej lobby ale aj zvonku z námestia a aj príjemnú terasu priamo na ňom. Aj keď sme tu boli v jeden augustový večer, bola terasa celkom slušne zaplnená a neboli to (rovnako ako my) hoteloví hostia.

Kuchyňa reštaurácie sa pozicionovala predtým ako regionálna a prešporská, pri našej augustovej návšteve sme si všimli, že suroviny zmedzinárodneli, v menu je napríklad aj homár, makrela či burrata. Menu je pekne zostavené, stručné, prehľadné, zostavené tak aby si každý vybral.

My sme si z neho, keďže bol horúci letný večer, vybrali z polievok na osvieženie Ľadové paradajkové gazpacho s fermentovanými cherry paradajkami (5,90), čo bol dobrý výber a fermentované paradajky v ňom ako dobrý nápad, ktorý sviežosť polievky ešte zvýšil. Koniec-koncov fermentácia je jeden zo svetových kulinárskych trendov. Ešte pred prvým jedlom sme dostali košík výborného domáceho chleba s našľahaným maslom.

V predjedlách sme sa rozhodli zaexperimentovať a vybrali sme si snack - Bravčové uši vyprážané v panko strúhanke so šťaveľovou tatárskou omáčkou (4,90 €). Na zaradenie tohto jedla do jedálneho lístka určite treba odvahu, ale zase tiež zodpovedá jednému zo súčasných trendov, ktorý hovorí, že na tanier patrí všetko, od rypáčika, po chvost. Uši boli nakrájané na tenké prúžky(keby ste nevideli v menu, čo jete, tak podľa vzhľadu nezistíte), boli chrumkavé, tatárska omáčka sa k nim hodila. Na jednej strane určite to nie je najzdravšie, čo môžete do seba dostať, na druhej bravčové uši sú bohatý zdroj kolagénu. My sme si pochutili.

S druhým predjedlom sme boli menej spokojní – Tým bola pečená a nasolená špiková kosť s kačacou foie gras, a ovocnou marmeládou (7,90 €). Tipujeme že na kosti mala byť servírovaná zmes špiku a kačacej foie gras, čo nemusí byť zlý nápad. Lenže zmesi bolo minimálne a nebolo v nej cítiť ani špik, ani foie gras. Keďže ide o mastné jedlo, hodil by sa k nemu chlieb, alebo niečo podobné, len naložené ovocie a marmeláda mastnotu nestiahli. Chlieb sme si museli vypýtať.

Z hlavných jedál sme sa rozhodli pre klasiky - Hovädzí Wellington so zemiakovou kašou, kimčchi a omáčkou z redukcie z červeného vína (22,90 €) a Teľací rezeň marinovaný v bielom víne, tradičný zemiakový šalát, valeriána a tekvicové semiačka (16,90 €). Obidve boli pripravené predpisovo, hovädzia sviečová mäkká šťavnatá, obal z lístkového cesta chrumkavý a výborná zemiaková kaša. Kimči ako príloha, jedlo osviežilo. Rezeň bol na tenko vyklepaný, takmer na celý tanier., trojobal chrumkavý. Namiesto zemiakového šalátu sme chceli viac valeriány, kuchyňa nám bez problémov vyhovela.

Z dezertov sme sa rozhodli pre ľahkú verziu - Čerstvé jahody so sorbetom z prosecca a vanilkový keksík (5,90 €), sorbet bol naozaj skvelý, nadýchaný ako sneh. Príjemná bodka za večerou.

Plus: Chutné jedlo, v lete ešte aj v príjemným posedením na Hviezdoslavovom námestí

Mínus: Špiková kosť s foie gras nesplnila naše očakávania

