Sottopassaggio Ristorante

ročník hodnotenia: 2020 špeciálne ocenenia: TREND TIP Školská 10, Spišská Nová Ves 0918 637 276 www.sotto.sk po-so: 11.00-15.00, 18.00-23.00, ne zatvorené talianska Eva Polomská 3 cenová úroveň

Kúsok kuchyne Apeninského poloostrova v naozaj autentickom prevedení, tam, kde by ste to asi až tak nečakali – v Spišskej Novej Vsi. To je rodinná reštaurácia Sottopassiaggo. Znamená to v pasáži, lebo do podniku sa takou malou pasážou ide, ale keďže tento termín je dosť krkolomný, v posledných rokoch sa zaužíval skrátený názov Sotto. Funguje neďaleko centra Spišskej už (na slovenské pomery) dosť veľa rokov a stále sa tu dá rovnako chutne najesť. Aj keď taliansky kuchár ti už dávnejšie nevarí, jeho nasledovníčka z rodiny Polomských, ktorá reštauráciu prevádzkuje, varí určite minimálne rovnako chutne.

Reštaurácia má aj „talianske“ otváracie hodiny, podávajú sa tu obedy a večere, na obedy je jedálny lístok podstatne stručnejší. Nám sa nejako vždy „pošťastilo“ sa sem dostať počas obeda, takže sme si vždy vyberali „len“ z obedového menu, ale vždy sme si aj tak pochutili.

Podnik má aj vlastné parkovisko, ale to sme v spleti spišských ulíc nenašli, ale blízko neho sa nachádza aj normálne mestské platené parkovisko, takže zaparkovať nie je problém a cena za parkovanie sú ľudské. Do reštaurácie sa vchádza cez pasáž, najprv sa vojde do štýlovo zariadenej zimnej záhrady aj s pecou v ktorej horel oheň a tu sme sa aj usadili. Sedieť sa dá aj vnútri v dome a v lete na dvore.

Steny zdobia rôzne fotografie a artefakty z Talianska a atmosféru dotvárala talianska hudba.

Obedové menu, to sú dve predjedlá, dve polievky, rizoto a dvoje cestoviny, po jedno druhu mäsa a ryby – ale aj z toho, keď sú jedlá chutné sa dá vyčariť malá slávnosť pre chuťové bunky. Takže z predjedál sme sa rozhodli pre Restovanú kačaciu pečeň (5 EUR), pekný kúsok foie gras, aj so šťavou (omáčkou), podávaný s domácim chlebom a brioškou a z polievok pre Bažantí vývar (2,70), výborný, silný s raviolami plnenými mäsom.

Z cestovín sme si dali klasiku – Penne al arabbiata (6,00), plný tanier penne s čerešňovými paradajkami, parmezánom, bazalkou a čili. Bolo vzorovo uvarené al dente, všetkých prísad bolo bohato, čili im dodalo jemnú pikantnosť. Ako druhé hlavné jedlo sme sa rozhodli pre Pstruha, pripraveného na bielom víne, s paradajkami a zemiakmi (8,00), dostali sme vlastne filet ryby položenej na omáčke, či šťave z paradajok, bazalky, zemiakov, bola to naozaj lahodná kombinácia, ľahká, veľmi chuťovo vydarená.

Obed sme nemohli nezakončiť výborným silným espressom a k nemu sme si dali taliansku klasiku – tiramisu. Krásne servírované v pohári, ozdobené chumáčikom cukrovej vaty – a lepšie ako toto sme veru už dávno nejedli.

Takže – ak sa ocitnete v čase obeda, alebo večere v Spišskej Novej Vsi, táto reštaurácia, aj keď nie je priamo na pešej zóne stojí určite za návštevu.

Zhrnutie:

Plus: Výborné jedlo aj ceny, pomer cena-kvalita je skvelý

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

TIPY:

© 2020 News and Media Holding