ročník hodnotenia: 2020 Námestie SNP 30, Bratislava 0904 459 016 www.thevelvet.sk Po: zatvorené, Ut-Štv:18:00 - 01:00, Pia-Sob: 18:00 - 03:00, Ne: zatvorené medzinárodná Pavol Seker 2 cenová úroveň

Zamat (The Velvet) bol stáročia symbolom luxusu, veď z neho šili kráľovské rúcha. A pocit noblesy a luxusu navodzuje u návštevníkov určite už pri vkročení aj bar a reštaurácia na námestí SNP – The Velvet, aj keď o ňom sme sa dočítali, že má meno po Zamatovej revolúcii, ktorá tu mala svoje bratislavské centrum. Hneď po otvorení si The Velvet získal povesť miesta, „kde to žije“ a ak sa chcete zabaviť v Bratislave na úrovni, tak toto je to pravé miesto.

To že vo The Velvet pripravujú výborné koktaily sme počuli veľa krát, ale keďže je to bar aj reštaurácia, nás zaujímalo ako tu varia, tak sme sa sem vybrali v jeden večer začiatkom pracovného týždňa. Miesto sme si rezervovali cez webovú stránku, dá sa vybrať či chce človek sedieť v bare, alebo v reštauračnej časti.

Podnik je opticky rozdelený, barová časť pôsobí opulentnejšie a luxusnejšie, v reštauračnej dominuje triezva elegancia. Je tu ale niekoľko druhov sedenia, môžete si vybrať, či si sadnete ku klasickému stolu, alebo do boxu. V čase, keď sme podnik navštívili v ňom vládla príjemná atmosféra, hostí bolo tak akurát, ani veľa, ani málo. Väčšina sedela v barovej časti, tak kto chce mať viac súkromia, odporúčame reštauračnú.

Ťažiskom v takýchto podnikoch sú nápoje, ale The Velvet má naozaj zaujímavo zostavené „Brasserie menu“. Je naozaj exkurziou po kontinentoch, medzi predjedlami nájdete napríklad peruánsku špecialitu ceviche aj langoš, medzi hlavnými jedlami paprikáš, guláš, ale aj talianske cestoviny.

Možno sa vám zdá, že do takého noblesného prostredia sa také jedlá nehodia, ale to je omyl. Kuchyňa ich tu naozaj vie pozdvihnúť na inú úroveň, hodnú prostredia a k tomu sme ešte dostali aj prvotriedny servis, hodný naozaj špičkových reštaurácií. Každé jedlo nám odprezentovali, dolievali nápoje, zaujímali sa, či nám niečo nechýba, všetko na jednotku s hviezdičkou.

Z predjedál nás zaujal už spomínaný langoš, ešte sme ho veru na jedálnych lístkoch v reštauráciách nevideli. V The Velvet ho servíruju s pečenými Iberico líčkami, chrumkavou kapustou,nakladanou uhorkou, omáčkou hoi-sin a kôprom (6,90) v obrúsku, do ktorého si ho možno chytiť jesť rukami.

Zaujímavé kombinácia chutí to veru bola, dobre nás naštartovala na ďalšie jedlo. Ako druhé predjedlo sme si dali Ceviche, čo bola pražma, limetková šťava, aji amarillo, zázvor, cesnak, ananás, marakuja, chilli a koriander (8,90). Bolo príkladne urobené naložené v limetkovej šťave, osviežujúco kyslé a jemne pikantné.

Z hlavných jedál sme sa rozhodli pre Grilované kačacie prsia v korení, dusená kapusta, zemiaková lokša (9,90) a pre Luxusný kurací paprikáš s domácimi haluškami a chrumkavou cibuľkou (9,90), obidve boli výborne pripravené aj pekne naservírované. Grilované prsia s chrumkavou kožou, ale mäkkým a šťavnatým mäsom, lokša bola servírovaná osobitne. Paprikáš bol veľký kus šťavnatého mäsa s omáčkou, halušky boli servírované osobitne. Omáčka nebola smotanová, ale z pečených paprík a paradajok s výrazne paprikovou chuťou, výborná bola.

Z dezertov sme si vybrali Chocolate Morbida, čo bola Čokoládová bomba s marakujovou penou, jogurtovou zmrzlinou a slaným karamelom (7,90), boli to dva kusy čokoládových rezov, keďže boli dosť tuhé, s trochu ťažšie vidličkou krájali, inak to bola chutná kombinácia.

Ešte pred jedlom sme si dali dva klasické koktaily, z ponuky Warm up, v ponuke je 10 koktailov za jednotnú cenu – 5,90 a podávajú sa do 20.30, ide v podstate o zmenšené porcie známych klasík. Inak je koktailový lístok naozaj bohatý a tiež tu majú koktaily a nealko koktaily špeciálne k jedlu.

Jediné, k čomu by sme mali drobnú výhradu bolo espresso, ktoré nám naservírovali bez cremy. Ale inak – klobúk dolu. Pretože naozaj chutné jedlo v takom noblesnom prostredí s takým prvotriednym servisom a za ceny okolo 10 EUR, to je v Bratislave unikát. Takže do The Velvet odporúčame nielen ísť na koktail.

Zhrnutie:

Plusy: Koktaily, noblesné prostredie, výborný servis, chutné jedlo za veľmi priaznivé ceny

Mínusy: Nijaké, jediná výhrada smerovala ku káve, ktorá bola na slabšej úrovni, ako všetko ostatné

© 2019 News and Media Holding