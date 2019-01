ročník hodnotenia: 2019 Šafárikovo námesie 7, Bratislava 0948 092 229 http://www.thema.sk/ Po-Str: 9.00-23.00, Št-Pia: 9.00-2.00, So: 11.00-2.00, Ne: 11.00-23.00 medzinárodná, lokálna 1 cenová úroveň

Lukratívna lokalita v centre mesta a predsa sa tam niekoľkým reštauráciám nedarilo, resp. dokázali sem pritiahnuť hostí väčšinou len na obedové menu. Potom prišiel „skúšať šťastie“ súčasný nájomca, reštaurácia THeMA a všetko sa zmenilo. Ak sem chcete večer prísť bez rezervácie, môže sa vám stať (ako nám), že sa vám ujde stôl, či lepšie povedané sud pri dverách, pretože je plno.

Prečo to tak je a v čom je THeMA iná ako jej predchodkyne? Dá sa povedať, že vo všetkom. Začína sa to príjemne domácky, ale zároveň elegantne pôsobiacim interiérom a milou obsluhou. Pokračuje výborným jedlom a vhodne zostavenou ponukou nápojov a kruh uzatvárajú naozaj veľmi sympatické ceny. Najesť sa v centre Bratislavy v reštaurácii tejto úrovne do 10 eur, čo stojí väčšina jedál, je naozaj výnimočné.

My sme boli v THeME posledný týždeň pred Vianocami a keďže sme sa tam chystali cca na pol šiestu, hovorili sme si, že miesto pre dvoch hádam rezervovať netreba, nebudú mať plno. Omyl, ledva sme si mali kde sadnúť a reštaurácia bola plná celý čas, čo sme tam sedeli, ľudia prichádzali a odchádzali.Jedálny lístok je pestrý, zostavený štýlom „z každého rožku trošku“ určite si každý z neho vyberie.

Všetko, čo sme doteraz v tejto reštaurácii jedli, nám chutilo výborne. Tento krát sme začali Hubovou polievkou na kyslo so zemiakmi, čerstvým kôprom a restovanými dubákmi (4,30 eura) servírovanou efektne v smaltovanom kastróliku. Bola hustá, krémová, chutila výrazne po hubách a dubákov v nej bolo hojne.

Ako hlavné jedlá sa rozhodli pre Pečené predné koleno s nakladanou zeleninou, chrenom, horčicou a chlebom (11,90) a pre „Fish and Chips “ vyprážanú tresku v tempure s domácimi hranolkami a aioli majonézou (9,90). Obidve porcie boli statné, zjesť celé koleno bolo nad naše sily, čoho nám bolo ľúto, lebo bolo naozaj výborné, mäkkučné, šťavnaté, výborný chlieb k nemu.

Fish and Chips servírované na papieri ako sa patrí, tiež nemali chybu, chrumkavý obal, šťavnatá ryba, domáce hranolky, také dobré, že aj keď už bol žalúdok plný, nedalo sa ich nechať v košíku. V našich končinách asi najlepšie Fisch a Chips, čo sme jedli.

Napriek tomu, že nás prvé chody zasýtili viac než dostatočne, nedalo sa nedať si dezert, ktorý je tu už ikonickým jedlom - Domácu parenú buchtu plnenú slivkovým lekvárom s posýpkou podľa výberu, čo boli v našom prípade orechy (2,90). Páperové cesto, bohatá plnka aj posýpka hojne poliata maslom. Kto má rád parené buchty, rozhodne odporúčame.

Tak ako celú reštauráciu, ak sa chce niekto najesť chutne, priam po domácky a za nepremrštené ceny.

Zhrnutie:

Plus: Chutná kuchyňa, príjemné prostredie, výborný pomer kvalita/cena.

Mínus: Počas našej návštevy nijaké.

