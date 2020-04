Thermal Park Šírava Resort - reštaurácia

ročník hodnotenia: 2020 Kaluža 656, Kaluža 0940 600 944, 056 2852 200 https://www.thermalsirava.sk/ Denne 11:00 - 21:00 medzinárodná, lokálna 3 cenová úroveň

Bol to dobrý nápad vytvoriť na brehu Zemplínskej šíravy dovolenkový rezort. Zrodil sa v roku 2012 a stál na využití zdraviu prospešnej teplej geotermálnej vody. V roku 2014 pustili do prevádzky prvú časť rezortu, aquapark -Thermalpark Šírava. A v roku 2018 tu otvorili moderný štvorhviezdičkový hotel Thermal Šírava, ktorý dopĺňa služby vodného a wellness sveta.

Na najvyššom poschodí hotela nájdete Albert View Bar. Okrem osviežujúcich drinkov si môžete z tohto miesta vychutnať aj pekný výhľad na Zemplínsku šíravu.

Raňajky sa tu podávajú formou bufetu v hotelovej Wake up Restaurant na druhom poschodí hotela v čase od 7. do 10. hodiny, v sobotu a v nedeľu do 11. hodiny. Ponuka raňajkového menu bola pestrá, obsluha jedlá pravidelne dopĺňala.

Večere a obedy podávajú v reštaurácii na prízemí hotela ako štvorchodové servírované menu alebo menu z á la carte. Reštaurácia je ladená do svetlých tónov a presvetlená veľkými oknami.

Jedálny lístok nie je kniha so sto stranami. Návštevník si však v ňom nájde to svoje jedlo.

Na jedálnom lístku majú dva druhy predjedál (kačaciu paštétu a marinovaný syr), dva druhy polievok, päť hlavných jedál, dva šaláty, cestoviny so špenátom a morčacím mäsom a rizoto s krevetami a parmezánom, dve detské jedlá a dva dezerty.

Ako predjedlo sme si dali Kačaciu paštétu s mandľami na rozmaríne (2,90 €). Podávali ju s opečeným toustom. Chutila výborne, mandle v nej boli naozaj cítiť.

Polievka consommé s tagliatelle (2,60 €) bola klasika, ktorá neprekvapila pozitívne ani negatívne.

Medové kuracie stehienko so zeleninou ryžou (9 €) bolo akurát prepečené, príjemne sladké, slané a pikantné zároveň. Bravčový steak s dubákovou omáčkou a pečenými zemiakmi (12,50 €) bol dobre prepečený a zároveň šťavnatý. Dubáková omáčka bol výborná a chuťovo dokonale ladila s okoreneným mäsom.

Hostinu sme zakončili Chutným karamelovým rezom (2,90 €) a slovenskou klasikou Palacinkami s ovocím a smotanovou zmrzlinou (4,20 €).

Obsluha bola prívetivá a rýchla.

Zhrnutie:

Plus: Chutné a cenovo prístupne jedlá, príjemný personál.

Mínus: Žiadne

