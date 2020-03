UFO watch.taste.groove

ročník hodnotenia: 2020 Nový most, Bratislava 02/6252 0300 www.u-f-o.sk denne: 10.00 – 23.00 medzinárodná, lokálna Jozef Masarovič 5 cenová úroveň

Pripravte sa na zážitok. UFO vám ho určite dopraje v plnej miere. Len málo podnikov v Bratislave má také meno ako táto reštaurácia, ktorá je umiestnená vo Vyhliadkovej veži UFO. Tento rok oslávi už svoje pätnáste výročie od rekonštrukcie a stále patrí medzi špičku slovenskej gastronómie, ktorá priťahuje nielen Bratislavčanov, ale hlavne turistov. Výnimočnosť spočíva v kombinácii mnohých faktorov. Polohy, servisu a skvelého jedla.

Návštevu reštaurácie začnite na vyhliadke. Výťah vás za pár sekúnd vyvezie na najvyššie podlažie. Keď sa pokocháte výhľadom, čaká vás zážitok v druhom kole. Hneď pri vchode sa nás ujala milá slečna, ktorá nám odobrala kabáty a usadila k stolu.

Hostia konzumujúci aspoň jedno jedlo z jedálneho lístka vstupné na vyhliadku neplatia. Tí, ktorí si chcú vychutnať len výhľad, zaplatia 8,9 eur. Otvorené je denne od desiatej do jedenástej večer. Ako skvelá doba na návštevu je tesne pred západom slnka. Užijete si denný výhľad, jedinečný západ slnka aj pohľad za tmy na vysvietenú Bratislavu.

Obsluha sa stará príkladne od prvého okamihu. Servis je tu prepracovaný do najmenších detailov, dizajnové prostredie a interiér umocňuje zážitok. Reštaurácia je vyhľadávaným miestom aj pre zahraničných turistov. Tých sme tu počas našich návštev stretli veľmi veľa. Je lepšie nepodceniť prípravu a rezervovať si stôl vopred. Ani nám sa nepodarilo dostať sa tam na prvý pokus. Ak si stôl rezervujete cez online formulár, potvrdenie vám príde do pol hodiny, deň pred vašou návštevou dokonca pripomienka a keďže im záleží na kvalite služieb, na záver aj poďakovanie a prosba o ohodnotenie služieb.

Jedlá z taste menu sú inšpirované medzinárodnou kuchyňou, s použitím najkvalitnejších vybraných surovín, ktoré sa dopĺňajú podľa sezóny. Pripravil ho šéfkuchár Jozef Masarovič. Ďalší zo svetových trendov, že hostia vo fine dinningovej reštaurácii sa chcú pri stole jedlom a jeho servírovaním baviť a chcú byť prekvapovaní, tu funguje dokonale.

Tak napríklad keď nám servírovali predjedlo Divokú srnku, feniklovú sušienku zo sladu a dehydrované srnčie srdce (18 eur), spôsob servírovania ohúril nielen nás, ale aj zahraničných hostí pri vedľajšom stole, ktorí sa hneď pýtali obsluhy na náš výber. Hlboký tanier bol vystlaný voňavým ihličím nad ktorým vytvoril suchý ľad imitáciu rannej hmly. Efekt dokonalý.

Ako hlavné jedlo sme si vybrali Jelení chrbát, (40 eur), ktorý bol mäkký, ružový v strede, dokonale pripravený a chutný. Zelená fazuľka, zimná hľuzovka, borievky, cibuľové crumble mäso výborne chuťovo aj vizuálne podporili. Aj farebne to celé ladilo dokonale.

Tradičné jedlá zo Slovenska a okolitých krajín z tých najkvalitnejších regionálnych surovín nájdete v degustačnom menu. V ponuke je troj, štvor a sedem chodové biznis menu v cene od 38 do 88 eur. Doplnené môže byť aj o lokálne a zahraničné vína, pivo alebo iným drinkom. Cez pracovný týždeň od dvanástej až do šestnástej podávajú troj, alebo štvorchodové menu (38, resp. 46 eur), trojchodové menu sme si vybrali aj my.

Ako predjedlo bol Ostriež, biela husacia pečeň, fermentovaný cesnak, hydinový krém, ako hlavné jedlo sa podávala ryba a konkrétne Sivoň s tarhoňou, fialový karfiol so žĺtkom na vrchu pôsobili ako jarné kvety. Novinkou medzi dezertami sú Tvarohové knedle s makovou penou a marhuľami. Ten dezert vyzerá ale aj chutí fantasticky. Na vrchu je cukrové sklo, ktoré treba rozbiť lyžičkou, aby ste sa dostali ku knedličkám. Servírovanie to rozhodne nie je len tak, mäkké knedle a pena skvele ladia s chrumkavou cukrovou škrupinkou.

Pred návštevou vám pomôže zorientovať sa v jedálnom lístku aj webová stránka. Reštaurácia aktívne buduje marketing aj na sociálnych sieťach, kde má veľkú komunitu priaznivcov. Tu sa dozviete aj o plánovaných akciách a novinkách.

Obsluha bola veľmi milá a profesionálna. Jedlá servírovali v rukavičkách, vždy vo dvojici aj s krátkym vysvetlením čo máme na tanieri. Vyznala sa nielen v tom, čo ponúka, vedela dobre poradiť, ale zorientovaná bola aj o histórii podniku. Odpoveď asi na najčastejšiu otázku, ktorú dostávajú, je: „nie táto reštaurácia sa neotáča a ani sa nikdy neotáčala“

