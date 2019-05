Vinum Galéria Bozen

ročník hodnotenia: 2019 Holubyho 85, Pezinok 0907 701 070, 033/640 9023 www.restauraciamatysak.sk Po – Štv: 10:00 – 22:00, Pia- Sob: 10:00 – 23:00 Ne: 10:00 – 22:00 regionálna Denis Navračič 3 cenová úroveň

Keď sme si do tejto pezinskej reštaurácie, ktorá patrí do portfólia vinára a gastronóma Petra Matyšáka rezervovali stôl na nedeľný obed, brali sme to skôr ako slušnosť, lebo sa patrí, aby reštaurácia o príchode hostí vopred vedela a mohla sa na nich pripraviť. Nakoniec sme to ocenili, lebo možno, ak by sme prišli neskôr a len „z ulice“ by sa nám miesto ani neušlo. Podnik sa totiž po 12.00 úplne zaplnil, neviem, či išlo o jednu, alebo viac rodinných osláv a stretnutí, ale fakt je, že mali úplne plno.

Keď sme prišli, tak sme sa pri pohľade na prestreté rady stolov, z ktorých bolo jasné, že budú mať veľa hostí aj trochu zľakli, či bude kuchyňa a obsluha stíhať aj nás „individuálov“, ale obavy sa ukázali zbytočné, všetko prebehlo bez komplikácií a zdržaní.

Reštaurácia, ktorá sa nachádza v centre Pezinka, neďaleko Pezinského zámku je teda evidentne obľúbená, preto rezervovať si tu miesto nie je asi nikdy na škodu.

Podnik je pomerne priestranný, má prízemie a poschodie, čo je výhoda v prípadoch ako bol ten náš, že dole boli organizované akcie, hore individuálni hostia a vzájomne sme sa nerušili.

Jedálny lístok je zaujímavým čítaním, je zostavený tak, aby si z neho vybral každý, ale nie veľmi rozsiahly a je založený na domáckej kuchyni. Na svoje si prídu aj priaznivci zverinových špecialít.

Z tých sme si vybrali niekoľko jedál – Bažantí vývar s krupicovými haluškami (2,90), silný s dostatkom mäsa, výbornými haluškami. Len by sme ho privítali o trošičku teplejší. Ako druhú polievku sme skúsili Kapustnicu s domácou klobásou a sušenými hubami (3,10 €), táto bola dostatočne horúca, hustá, klobásou ani hubami v nej nešetrili, pochutili sme si.

Z predjedál sme si vybrali Divinovú paštéta v slaninkovom župane (4,90 €) a Kačaciu pečeň na lokši s glazovaným jablkom (8,50 €). Obidve jedlá boli opäť chuťovo výborné, kačacia pečeň bola kŕmená, teda Foie gras, kombinácia s lokšou je klasika, ale vždy poteší, jablká dodali ťažšiemu jedlu sviežosť.

Z hlavných jedál sme si vybrali zo zverinovej sekcie Medajlónky z daniela na portito omáčke s marinovanou hruškou , krokety (19,80 €). Medajlónky boli mäkkučké, šťavnaté, omáčka k nim ideálne chuťovo sadla, chrumkavé krokety boli servírované osobitne v miske.

Chuť sme dostali aj na Burger z hovädzieho krku so syrom cheddar, slaninkou, americkým dresingom a hranolkami (11,50 €) , mäso sme chceli prepečené a tak nám ho aj pripravili. Inak všetko bolo na jednotku, mäkká chrumkavá žemľa, dochutenie, krehké hranolky a aj pekné servírovanie.

Reštaurácia má aj pekné dezerty, najmä čučoriedkové pirohy sa nám páčili, ale tie sme už nezvládli. Vo vínnej karte je zastúpené celé portfólio vinárstva Matyšák, vrátane starších ročníkov a limitovaných edícií, oceňujeme aj veľký sortiment rozlievaných vín a za veľmi príjemné ceny.

Chválime aj obsluhu, čašník, ktorý mal na starosti náš stôl bol, ako sa hovorí človekom na svojom mieste.

Zhrnutie:

Plus: Chutné jedlo sa sympatické ceny , príjemný servis

Mínus: Obmedzené možnosti parkovania priamo pred reštauráciou, ale poradili nám, kam máme ísť zaparkovať

