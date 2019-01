ročník hodnotenia: 2019 Dvořákovo nábrežie 4/B, Bratislava 0911 988 368 www.wabisabi.sk denne 10.30 – 22.30 japonská, suši Riichiro Matsui 5 cenová úroveň

Malý kúsok Japonska v meste na Dunaji, tak by sme mohli, ak by sme sa mali vyjadriť len pár slovami, charakterizovať reštauráciu Wabi Sabi. Neveľký, útulne pôsobiaci a pritom elegantný priestor s otvorenou kuchyňou, kde máte možnosť, ak máte záujem, pozerať kuchárom a sušimajstrom priamo pod prsty a to všetko pod vedením japonského šéfkuchára.

Jedálny lístok je rozdelený na niekoľko častí, okrem klasiky ako sú predjedlá, polievky, hlavné jedlá, je osobitná sekcia venovaná jedlám na grile, Kaiseki zen, čo sú vlastne kompletné jedlá aj s polievkou a samozrejme jednotlivým druhom suši.

Človek, ktorý má síce rád suši a japonskú kuchyňu, ale nie je odborníkom, môže zostať z množstva cudzích výrazov v jedálnom lístku trochu zaskočený. Ale nijaký strach, že by ste si nevedeli vybrať, alebo si vybrali nesprávne – obsluha je tu naozaj erudovaná, všetko vie vysvetliť a na každú otázku ohľadne jedálneho lístka a zloženia jedál ochotne odpovie. Tak isto vie poradiť s výberom napríklad čajov, ktoré krásne štýlovo servírujú. Okrem klasického menu si možno cez pracovné dni vybrať aj z biznis menu, hlavné jedlá stoja 14,50, čo je vzhľadom na ponúkanú kvalitu veľmi priaznivá cena.

My sme sa do Wabi Sabi vybrali na neskorší obed cez pracovný týždeň a reštaurácia bola úplne plná, obsadili sme posledný voľný stôl. Neskôr sme sa dozvedeli, že sme mali vlastne šťastie, lepšie si je urobiť rezerváciu.

Rozhodli sme sa skombinovať suši, hlavné jedlá a hlavné jedlo z biznis menu. Ako predjedlo sme si dali suši - Omakase chef set 13 kusov (27,90 EUR), obsluha nás upozornila, že ide o suši set, kde suroviny vyberá šéfkuchár a či nemáme na nejakú ingredienciu alergiu, alebo averziu voči niečomu, čo ale nebol náš prípad. Pri servírovaní nám tiež všetko, čo sme dostali na stôl popísali. Ako predjedlo pre dvoch bolo 13 kúskov tak akurát, chutný štart obeda. Z hlavných jedál sme vyskúšali Tuniakové tataki - tuniak, sezamová ponzu, kimči, zázvor, daikon, shiso (32,50) , delikátne, na tenko nakrájané plátky tuniaka, predpisovo ružové v strede, všetky prílohy s rybou harmonizovali a zvýrazňovali jej chuť.

Z dezertov sme si vybrali Matcha zmrzlinu (4,50) a na odporúčanie servisu Nagasaki cheesecake (6,50) a obidve boli dobrou voľbou, najmä na druhom menovanom sme si naozaj pochutili. Bol krémovejší, ako bežné cheescake, ktoré sme doteraz v slovenských prevádzkach jedli a skvele ho dopĺňalo mangové pyré, ktoré k nemu servírovali.

Zhrnutie:

Plus: Výborné suši a japonská kuchyňa, erudovaný servis

Mínus: Počas našej návštevy nijaké

TIPY:

