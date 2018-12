Wellness Hotel Borovica – reštaurácia

ročník hodnotenia: 2019 Štrbské Pleso 3, Štrbské Pleso 052/711 0500 www.hotelborovica.sk Denne 7.00 – 22.00 medzinárodná, lokálna Ľubomír Vrábel 4 cenová úroveň

Hotel Borovica ohuruje svojou športovou a wellnesovou ponukou, nezaostáva však ani v gastronómii. Hotelová reštaurácia napĺňa filozofiu zdravého, kvalitné stravovania z lokálnych surovín aj vďaka precíznej práci šéfkuchára Ľubomíra Vrábela, ktorý sem prišiel zhruba pred rokom..

Hneď pri vchode sa nás ujala obsluha, ktorá nás odviedla k vzorne prestretému stolu. Stoly sú tu označené číslom izby. Personál je príjemný vzhľadom aj vystupovaním. Poradí vám aj pri výbere jedla. Prebytočný riad odoberá, dolieva nápoje, aktívne ponúka dezerty a vína.

Popri polpenziách, ktoré ubytovaní hostia v prevažnej miere využívajú, je určite čo na výber aj v ponuke a’la carte. Tá sa upravuje najmä sezónne, pričom zreteľom v kuchyni je využívať aj sezónne lesné plody. Najmä pre zahraničných turistov je pripravená aj vyberaná ponuka národných a krajových špecialít. Z nej sme ochutnali Tatranský kyseľ (4,60 eur). Kyseľ má rôzne podoby, tento náš bol so smotanou a plný hríbov z okolitých lesov. Spolu so silným kohútim vývarom (2,90 eur) bol výborným štartom do jedla.

Naša návšteva prebehla na jeseň, kedy bola stála ponuka doplnená o jesenné menu. Práve z neho sme ochutnali Pečené kačacie prsia s badiánom s karamelizovanou červenou kapustou a mastenými zemiakovými lokšami (13,50 eur). Aj pri takomto druhu jedla zvládli efektnú úpravu na tanieri. Porcia to bola hodná aj drevorubača J Porcie sa skutočne v porovnaní s minulým rokom podľa nášho názoru zväčšili. Vysoké nároky spĺňa aj moderná prezentácia rýb. Skvelým tipom na ľahké jedlo z lokálnych surovín je Filet z pstruha podávaný s rizotom (15 eur).

Jedlá boli veľmi dobre pripravené, aranžované aj chutné. Šéfkuchár si dáva záležať na správnych kombináciách chutí. Stoly boli dokonale prestreté, nechýbala na nich vázička, nevtieravá hudba dopĺňala atmosféru. Po športovaní a wellnese je príjemné si dopriať aj ľahký dezert ako napríklad malinové créme brulée s karamelizovaným trstinovým cukrom (5,50 eur). Súčasťou jesenného menu bola aj domáca Pavlová torta plnená čokoládovo-pomarančovým mousse s lesným ovocím (4,50 eur). Potešujúca je tiež skutočnosť, že v bohatej vínnej karte sú v hojnej miere zastúpené domáce vína a tiež bio vína.

Zhrnutie:

Plus: chutné jedlo, pekne aranžované, porcie z ktorých sa naje aj veľký jedák

Mínus: na inak dobrej webovej stránke chýba jedálny lístok a vínna karta

TIPY:

