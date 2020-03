Wellness Hotel Patince - reštaurácia

ročník hodnotenia: 2020 Patince 431, Patince 035 7908 500 /www.wellnesspatince.sk Denne 12.00-15.00, 17.30-21.00 h medzinárodná, lokálna 3 cenová úroveň

Reštaurácie a hotely sú síce momentálne zatvorené, prinášame ďalší tip na "kepšie časy".

Absolvovať špeciálny rímsky bahenný kúpeľ vo Wellness hoteli Patince priamo pri termálnom jazierku alebo relaxovať v termálnej vode s vysokým podielom hydrouhličitanov, vápnika, horčíka i síranov to nie je zlá voľba. Oddýchnete si a urobíte dobrú službu aj svojmu zdraviu. Bez dobrých gastroslužieb však vaša spokojnosť nebude stopercentná.

Reštaurácia vo Wellnes Hoteli Patince má kapacitu 80 osôb. My sme boli v hoteli ubytovaní jednu noc z piatka na sobotu. Kým v bazénoch veľa ľudí nebolo, na večeri v reštaurácii sa to ľuďmi hemžilo. Personál však stíhal, bol ústretový a prívetivý.

Večera sa tu podáva od 17. 30 do 21. hodiny formou bufetových stolov a na obed (medzi 12. a 15. hodinou) je výber z dvoch jedál.

Na pohľad v bohatom bufete na večeru boli na výber dve polievky – karfiolová a hrachová s údeninou. V bufete bolo sedem hlavných jedál – rybie filé, pečené kuracie stehná, vyprážané bravčové rezne, chilli con carne, zeleninový kuskus so syrom tofu, cestoviny so syrovou omáčkou a šúľance s makom. K nim ako príloha desená ryža a americké zemiaky. Na výber bol šalát, dezerty a ovocie.

My sme sa rozhodli objednať si jedlo z a la carte. Napriek tomu, že v reštaurácii bolo plno, personál nám vyšiel v ústrety. Na jedlo sme nečakali dlho aj preto, že jedálny lístok je stručný a obsahuje jedlá, ktoré nie sú náročné na prípravu no zároveň ide o kulinárske špeciality, výber obľúbených regionálnych aj zahraničných jedál, ktorým dáva kuchár modernú podobu. Diétne, bezlepkové, či vegetariánske jedlá v ponuke nenájdete, kuchár vám ich však pripraví, keď o to požiadate. Na jedálnom lístku sú dve predjedlá, tri polievky, desať hlavných jedál a dva dezerty.

Z polievok sme vyskúšali Slepačí vývar so zeleninou a celestínskymi rezancami (2,90 €) a halászlé (3,50 €). Slepačí vývar bol dobrý, rybacia polievka bola chuťovo v poriadku, avšak bola príliš riedka a rýb málo.

Pošírovaný zubáč ako hlavné jedlo bol podávaný so zeleným hráškom (13,90) Zubáč bol šťavnatý, hrášok bol chutnou prílohou. Jedlo malo ešte jedno plus – zasýtilo, nie však príliš, ale tak akurát.

Druhou našou voľbou bol Špíz z bravčovej panenky so šampiňónmi. Panenka bola pripravená na cibuľkovo-pórovom ragú. Prílohou boli bylinkové gnocchi (14,90 €). Mäso bolo mäkké a šťavnaté a s prílohou naozaj výdatné.

Z dezertov sme ochutnali vežičku s jahodami (3,30 €). Dezert bolo vlastne piškótové cesto s čučoriedkovým mascarpone a malinovým coulis. Za jedlo sme neplatili, ako peňaženka nám slúžil náramok, ktorý sme dostali pri príchode do hotela na recepcii.

Zhrnutie:

Plus: Príjemná a rýchla obsluha, jedlo dobrej kvality za nepremrštenú cenu.

Nič vážne, len rybaciu polievku by sme privítali bohatšiu

