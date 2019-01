Zámocký hotel Galicia Nueva - reštaurácia Rosalia

ročník hodnotenia: 2019 Zámocká 7, Halič 0918 149 190 http://zamockyhotelgalicianueva.sk/ denne od 11:00 do 22:00 medznárodná Artur Pavol 4 cenová úroveň

Reštaurácia v zámockom hoteli v Haliči sa nachádza v jednom z najnoblesnejších kaviarensko- reštauračných priestorov u nás. Patrí k nej totiž aj veľkolepá presklenená dvorana, kde sa dá ísť na kávu a koláčik, ale rovnako tak na obed alebo večeru.

My sme sa sem vybrali na obed a vyberali sme si z pestrého, ale nie zbytočne rozsiahleho jedálneho lístka. Jedlá sú v ňom koncipované tak, aby sa vyhovelo všetkým skupinám stravníkom, mäsožravcom aj tým, ktorí uprednostňujú ľahšie jedlá.

Okrem kmeňového jedálneho lístka majú vždy aj sezónnu ponuku. Keďže my sme boli v reštaurácii v predvianočnom čase, bolo ňou Adventné menu. V úvode jedálneho lístka reštaurácia príkladne uvádza aj šéfkuchára.

Obed sme začali Hráškovou polievkou s plátkami údenej kačky (3,50), hustá krémová polievka v sychravom počasí zahriala a kačacie mäso bolo jej vítaným oživením. Z predjedál sme si vybrali Cviklové carpaccio servírované so syrom feta, s vlašskými orechami, rukolovým šalátom a pomarančovou omáčkou vinaigrette (4,90), štandardné ľahké predjedlo. Ku kombinácii chutí aj textúr sme nemali nijaké výhrady.

Z hlavných jedál sme vyskúšali Rib eye steak ochutený údenou soľou, servírovaný s restovanými zelenými fazuľkami, so cherry paradajkami, s gratinovanými zemiakmi a omáčkou podľa výberu (16,00), mäso bolo pripravené presne tak ako sme si želali,. Ešte by sme privítali v jedálnom lístku uvádzať jeho pôvod, ako sa to často robí.

Prílohy boli klasické, ako sa k tomuto typu pokrmov dávajú, pripravené boli chutne . Ako druhé jedlo sme si vybrali Jahňací hrebienok „Forgach“ s krustou z dijonskej horčice podávaný s pečenou zeleninou s cesnakom a maslom (26,00), mäso bolo mäkké šťavnaté, zelenina chrumkavá, celkovo chuťovo štandardné, nesklamalo, ani neohúrilo.

Z dezertov sme si vybrali Štedrák z Adventnej ponuky (4,50) – na štedrák, ktoré sme voľakedy jedávali u babky síce nemal, na druhej strane, ak máte chuť na tento typ koláča a nechce sa vám ho doma robiť, určite úlohu vianočnej sladkosti splní.

Ako druhý dezert sme sa rozhodli pre Magickú čokoládovú guľu, plnenú čerstvým ovocím, krémom chantilly, preliatu horúcou karamelovou omáčkou (7,00). Dezert, ktorého podávanie je aj malým divadielkom a rozhodne ho tým, ktorí majú radi čokoládu, môžeme odporúčať. Kombinácia sladkej čokolády, karamelu, šľahačkového krému so sviežim ovocím nikdy nesklame.

Reštaurácia má aj peknú vínnu kartu a výber rozlievaných vín, len by mohla byť obsluha v ich ponúkaní aktívnejšia. Určite by sa hostia, ktorí by si dali aspoň pohár k jedlu, ak by im bola vínna karta prezentovaná, našli.

Zhrnutie:

Plus: Krásne historické prostredie, zaujímavý jedálny lístok.

Mínus: Výkon obsluhy bol slabší ako výkon kuchyne.

