ročník hodnotenia: 2020 Centrum kultúry, Lozorno 0917/307 698 www.zorno.sk po-štv, ne: 10.00 – 22.00, pia-so: 10.00 – 24.00 medzinárodná, lokálna Jaromír Štefanovič 3 cenová úroveň

Už niekoľko rokov sídli v centre Lozorna táto reštaurácia. Nachádza sa v budove, ktorá je miestnym Centrom kultúry, takže vchod do reštaurácie je trochu nezvyčajný, cez vstupnú halu centra. Ale keď už vstúpite do Zorna, prípadné pochybnosti, či ste správne pominú, ocitnete sa v klasickej, elegantne zariadenej reštaurácii. Vpredu je barový pult a slúži aj ako kaviarenská časť, my sme si sadli zadnej časti, s vzorne prestretými stolmi. Priestor bol tlmeno osvetlený, v zariadení dominovali prírodné tóny, na stenách sú obrazy s výjavmi a architektonickými pamiatkami Záhoria.

Hneď ako sme si sadli, nám príjemná obsluha priniesla jedálny lístok. Ten je prehľadný, z každého druhu sú tak po tri jedlá, okrem hlavných jedál. Tých je o niečo viac. Je umne skoncipovaný tak, aby si každý vybral. Okrem klasického a la carte a každodenného obedového menu je v ponuke aj degustačné menu, ktoré dávame špeciálne do pozornosti. Treba si ho rezervovať vopred a je na ňom vidieť, že šéfkuchár Zorna má prax v 5-hviezdičkovom hoteli. Ide o 5-chodové menu s amouse bouche, teda malým predjedielkom a aperitívom za naozaj sympatickú cenu – 29,90 EUR.

My, keďže sme si nerezervovali vopred, sme zostali pri výbere z klasického menu. Z polievok sme si objednali Hovädzí vývar z rebra a špikových kostí (2,90) a sezónnu tekvicovú krémovú polievku. Obidve boli výborné a aj pekne vyzerali, čo teda dosiahnuť pri polievkach nie je úplne jednoduché.

Rezance, zelenina a mäso vo vývare boli pekne naukladané v tanieri na tretinky, vývar bol silný, „vložky“ v ňom bolo dosť. Tekvicová polievka mala príjemnú krémovú konzistenciu, bola jemnúčko pikantná, nebola sladkastá, ako sa niekedy pripravuje. Servírovali k nej domácu tyčinku, čo bol dobrý nápad – vizuálny aj chuťový, chrumkavá tyčinka dobre kontrastovala s hladkou konzistenciou polievky.

Z predjedál sme sa rozhodli pre Foie gras, vykŕmenú kačaciu pečeň, bola naozaj pekne naservírovaná, malé kulinárske dielko na tanieri. Z hlavných jedál sme uprednostnili klasiku – Teľací rezeň (11,90) a Bravčové líčka, paštrnákové pyré, koreňová zelenina, huby, omáčka z červeného vína (13,90). Teľací rezeň bol naozaj ukážkový, na tenko vyklepaný, na celý tanier, vnútri mäkký a krehký s chrumkavým trojobalom. Bravčové líčka mäkké, vhodne dochutené, prílohy s nimi harmonizovali – pravdupovediac, chutili nám lepšie, ako vychytené líčka v reštaurácii u známeho televízneho šéfkuchára v Prahe.

Na záver sme si dali esspresso a jeden z dezertov – variácie čokolády a malín. Sladká čokoláda a svieže ovocie je vždy dobrá kombinácia – čokoláda bola naservírovaná v niekoľkých textúrach a k nej boli maliny a chutný malinový sorbet. Mali sme len jedinú výhradu, čokoládový korpus, ktorý bol súčasťou dezertu, bol na náš vkus suchý. Ale to je jediná výhrada, ktorú sme k inak vydarenej večeri mali.

Zhrnutie:

Plus: Naozaj chutné jedlo za priaznivé ceny

Mínus: Korpus v dezerte bol na náš vkus trochu suchý

© 2020 News and Media Holding