Airbnb expanduje. Už nebude prenajímať len byty a domy

Ako informoval magazín Business Insider v amerických mestách ako je Miami, Austrin, Orlando a Nashville stavajú obytné domy a hotely, ktoré budú mať značku Airbnb.

Napríklad v Miami otvoria podľa The New York Post v roku 2022 48 poschodový mrakodrap Natiivo so 412 bytmi a 192 hotelovými izbami, jedny aj druhé bude prenajímať airbnb. Projekt je kooperáciou airbnb a Newgard Development Group.

Ešte o rok skôr má byť v Austine otvorený Natiivo Condo-Hotel. Airbnb nebude tento a ďalšie hotely tejto značky vlastniť, ani manažovať, ale so svojou slávnou značkou bude fungovať ako partner a bude zodpovedný aj za dizajn interiérov. Súčasťou zariadenia budú aj fitness, bazén na streche, či služby concierge, ale aj co-workingový priestor a kaviareň.

Ďalším novým konceptom je Niido, apartmánové komplexy, ktoré budú podľa Business Insider v Nashville a Kissimmee, južne od Orlanda na Floride. Ide o nezariadené byty, ktoré budú môcť ich budúci majitelia prenajímať cez Airbnb a tak získavať investíciu do bytu naspäť. V obidvoch konceptoch sú budúci majitelia bytov vyzývaní, aby dali svoje byty na prenájom aj v prípade, že v nich budú bývať – keď sa v nich nebudú zdržiavať.

Momentálne má airbnb uzatvorených viac ako sedem miliónov zmlúv v 191 krajinách a začína sa obzerať aj po prenájmoch hotelových izieb. V roku 2018 spoločnosť oznámila, že poskytne výhodné podmienky pre boutique hotely, ktoré budú ponúkať svoje izby cez airbnb. V USA už napríklad ponúka izby v niekoľko sto hotelov.

Ďalším smerom, ktorým sa spoločnosť začala uberať je spájanie ubytovania sú zážitkami. Okrem čistého ubytovania ponúka aj ubytovanie s rôznymi typy aktivít – od prehliadok miest, cez rozličné kurzy až napríklad po výstupy na sopky či pozorovanie polárnej žiary.

Spoločnosť sa tak vzďaľuje od svojich koreňov ako platformy pre prenajímanie súkromných bytov a domov cestovateľom.

