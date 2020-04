Aj najlepšia šéfkuchárka sveta teraz občas plače

Hiša Franko

Prvý krát tu bola v marci pred rokom, keď varila v popradskej reštaurácii Víno a Tapas ako hosť šéfkuchárky Zuzany Sisákovej v rámci projektu LadyChef. Na jeseň si návštevu zopakovala, keď vystúpila v Bratislave na kongrese Gastronomy Slovakia a varila v reštaurácii Ufo watch. taste. Groove.

Koronakríza zasiahla aj jej reštauráciu Hiša Franko v slovinskom Kobaride v údolí Soča. Jej tím sa však ocitol v zvláštnej situácii – to že reštaurácia je zatvorená, nie je jediná zmena oproti bežnej prevádzke. V reštaurácii pracuje 32 ľudí a tí sú zo všetkých koncov sveta. napríklad jej sous chef je z Kolumbie. Pracujú tu ľudia aj z Chorvátska, Talianska, Portugalska, či Švédska. Keďže slovinská vláda v podstate z jedného dňa na druhý zatvorila hranice, nemohli odcestovať domov a zostali v Kobaride, dedine s 1000 obyvateľmi, 5 kilometrov od slovinsko- talianskej hranice. O tom ako žijú v čase koronakrízy porozprávala Ana Ros portálu finedininglovers.com.

„Učíme sa jeden od druhého aj všetci spolu ale najmä sa učíme trpezlivosti,“ skonštatovala Ana Ros. Aby udržala „morálku posádky“ majú v reštaurácii fixný denný plán počas ktorého sa tím vzdeláva, vyvíja nové recepty, fermentujú a hľadajú v prírode nové prísady a suroviny, ktoré by sa dali využiť v kuchyni.

V reštaurácii napríklad momentálne vymýšľajú nové typy zmrzliny, keďže miestni producenti mlieka ho majú kvôli koronakríze prebytky. V Slovinsku je totiž obmedzený aj pohyb po krajine. Reštaurácia časť z prebytkov odoberá, kreuje a testuje – od mliečnej zmrzliny s medom, cez kamilkovú so zeleným korením cez zmrzlinu z kyslého mlieka.

S dennodennými projektami do ktorých je zapojený celý tím sa A. Ros snaží „nielen vyťažiť to najlepšie z nepríjemnej situácie“ ale vidí v tom aj pridanú hodnotu pre budúcnosť. „Tento čas nás núti robiť veci, ktoré sme nikdy predtým nerobili. Čo sa dá použiť znovu, zrecyklovať, fermentovať? Nemusíte kupovať napríklad šalát, keď stačí ísť pred dvere a môžeme sa obslúžiť v prírode,“ vysvetľovala. Okrem početných projektov ale necháva A. Ros všetkých členom tímu čas na to, aby mohli komunikovať s rodinami, ktoré sú vzdialené niekedy aj tisícky kilometrov. Napríklad jej sous chef je z Kolumbie. Pracujú tu ľudia aj z Chorvátska, Talianska, Portugalska, či Švédska....

Šéfkuchárka hovorí, že keď je reštaurácia otvorená, tak vie každý čo má robiť, teraz sú ale všetci zneistení, smutní a zraniteľní. „Je ťažké robiť mamu tímu dospelých ľudí a každý deň im hovoriť, že „všetko bude dobré“ keď vlastne nevieme, čo bude.

V rozhovore priznala, že niekedy sa zobudí uprostred noci, plače a má záchvaty paniky. „Pretože viem, že sa znovu musím ráno postaviť pred vyše tridsať ľudí a svojim príhovorom ich motivovať a inšpirovať,“ povedala. Pre šéfkuchárku je izolácia pracovného tímu oveľa zložitejšia ako izolácia v rámci rodiny. „V rodinnom kruhu môžete občas prejaviť slabosť, ale v reštaurácii som ja šéf a očakáva sa odo mňa byť každý deň silná. Práve v takých situáciách, ako je teraz. Je dôležité udržiavať v tíme motiváciu a energiu, aby ľudia izolovaní od okolitého sveta nestrácali vieru a elán,“ konštatuje.

Napriek súčasnej zložitej situácii ale vidí Ana Ros budúcnosť optimisticky. „Sníva“ o návrate k normalite na začiatku mája a myslí si, že ľudia si budú chcieť po prekonaní koronakrízy vyjsť do reštaurácií viac ako inokedy. „Ľudia si budú chcieť vyjsť von, lebo potrebujú spoločnosť, pohár dobrého vína a budú si chcieť užiť výborné jedlo. Všetci máme potrebu sociálnych kontaktov. Teraz viac ako predtým,“ myslí si A. Ros.

