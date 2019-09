Aj ryba, aj rak – alebo dva štýly v jednej izbe

The Curtain Hotel

Čo nie je problém, ak cestuje človek sám, ale môže byť, ak cestuje dvojica, ktorá ho má diametrálne odlišný. V londýnskom 5 hviezdičkovom hoteli The Curtain Hotel vznikla izba s názvom So Extra So Chic Suite, ktorá tento problém rieši. Ako informujú zahraničné médiá, je predelená presne na polovicu v dvoch diametrálne odlišných štýloch - jedna polovica je zariadená v duchu škandinávskeho minimalizmu a druhá je naopak, maximalisticky opulentná.

Extravagantná izba v Londýne - takto vyzerá opulentná, maximalistická časťZdroj: The Curtain Hotel

Izba vznikla na objednávku – vymyslel ju a dal zrealizovať rezervačný portál Hotels.com, cez ktorý sa dá aj objednať. Do konca septembra stojí noc 225 EUR.

Dizajn realizovali dvaja ľudia - Johnny Wujek nadizajnoval extravagantnú polovicu. Je človekom na svojom mieste, pracoval totiž pre Katy Perry či Mariah Carey. Minimalistickú polovicu urobila fashionista Kaitlyn Ham. Na hosťovi potom je už len to, na ktorú stranu postele sa uloží. Cez ňu totiž vedie deliaca čiara.

Extravagantná izba v Londýne - takto vyzerá minimalistická časťZdroj: The Curtain Hotel

