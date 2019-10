Ako film dokázal zachrániť na Morave pivovar

Ján Blažej

Čoskoro usúdili, že asi ich videli vo filme. Potom sa zhodli, že v komédii Postřižiny, ktorú podľa novely Bohumila Hrabala nakrútil Jiří Menzel. Bola v nej slávna scéna, ako sa na dalešický pivovarský komín šplhá s dlhými rozviatymi vlasmi roztopašná sládkova manželka Maryška v podaní Magdy Vášáryovej a nasleduje ju filmový švagor Jaromír Hanzlík.

Film nakrúcali v roku 1980, ale to už pivovar, založený ešte koncom 16. storočia, tri roky nefungoval a chátral. Socialistický štát si zakladal na veľkovýrobe a porevoluční podnikatelia ho chceli dokonca zbúrať. Dvakrát sa dostal do dražby. Na tú druhú prišla aj firma Archatt, odkiaľ boli tí architekti a pamiatkari, aby víťazovi dražby ponúkli svoje skúsenosti z rekonštrukcií. Akurát, že nedražil nik, preto po čase pivovar kúpili sami. Firma, ktorá má skúsenosti z obnovy viacerých objektov na Pražskom hrade, Národného divadla v Prahe, vily Tugendhat či zámku v Kroměříži, napokon zdevastovaný pivovar kúpila a zreštaurovala do podoby z dvadsiatych rokov minulého storočia.

Tak pozýva Pivovar filmových PostřižinZdroj: Ján Blažej

Šestnásť druhov pív

Od roku 2002 sa tam opäť varí pivo. Výhradne klasickým spôsobom, nepasterizované, nefiltrované. Dokonca šestnásť druhov – od svetlej výčapnej desiatky Osvald až po šestnástku, silný spodne kvasený svetlý špeciál Bock Wood Aged uležaný na špeciálne vypálenom dubovom dreve, ktoré mu dáva jemnú vanilkovú arómu a chuť. Každý deň točia však iba výber z nich.

V deň, keď sme sa tam zatúlali, čapovali šesť. Aj Osvald, aj tmavorubínovú trinástku Fledermaus a napríklad aj trinásťstupňový svetlý špeciál Dalešické májové, ktorý sa stalo absolútnym víťazom súťaže Pivo Českej republiky 2019.

Pivo varia najmä pre svoju reštauráciu a trochu dodávajú okolitým krčmám.Majitelia v niekdajšom sladovníckom humne vytvorili skutočnú zážitkovú oázu. S pivovarskou reštauráciou, záhradou, kde zberajú bylinky do staročeských jedál a ovocie, s prehliadkovou trasou po pivovare, múzeom rakúsko-uhorskej produkcie piva. Pri pive možno v lete po zotmení sledovať české filmy, vrátane povestných Postřižin. Od jari do slnečnej jesene je na dvore otvorená pivovarská krčma s pečenými klobáskami, sekanou a ďalšími českými špecialitami. V júni pod holým nebom aj „Řízkobraní“, tradičný festival najrozličnejších vyprážaných rezňov. Mäso je z miestnych bitúnkov.

Postřižiny - Pol kilogramu marinovaných bravčových rebierok, horčica, chren, domáca čalamáda, čerstvý chlieb – za 5,90 euraZdroj: Ján Blažej

Hodovanie

Na stálom jedálnom lístku sú tri druhy predkrmov, tri polievky, päť malých jedál, aj tlačenka s cibuľou a octom a oškvarková nátierka s cibuľou (v prepočte po 3 eurá) a štrnásť hlavných jedál. Aj pivovarský hovädzí guláš s cibuľou, chrenom a žemľovou knedľou za 6,95 eura, bravčový moravský vrabec s moravskou dusenou kyslou kapustou a zemiakovými knedľami za 6,55 eura. Päť až osemčlenná partia si môže dať štvorkilovú Pivovarskú hostinu (oškvarková nátierka, celá kačka, bravčové koleno, bravčový vrabec, červená a biela kapusta, niekoľko druhov knedlí) za 52 eur. Pre skromného je „meníčko“. V deň návštevy bola držková polievka a medailóniky z bravčovej panenky v horčicovom cestíčku a „šťouchanými“ zemiakmi za 4,65 alebo špagety pomodoro s cuketou, kapari, olivami a parmezánom za 4,25 eura.

Parkovisko pivovaru je od popoludnia plné áut a bicyklov, lebo Dalešicami vedie cyklotrasa. Ak hosť nechce pokračovať v ceste lebo túži po pive, prespí v niektorom z troch pivovarských hotelíkov. Majú 55 postelí.