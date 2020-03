Ako robiť efektívne marketing hotela počas súčasnej krízy?

Jarmila Horváthová

Corona vírus všetkých prekvapil, kríza prišla zo dňa na deň a každý hľadá svoj vlastný spôsob ako prežiť.

Podľa prieskumnej agentúry CoStar Realty Information, Inc. je Slovensko na 4. mieste v Euŕope v poklese obsadenosti za sledované obdobie od 9. do 15. marca, tá poklesla o 70 percent. Vzhľadom k tomu že v tejto štatistike „konkurujeme“ krajinám, kde v tej dobe oveľa viac zúrilo ochorenie covid-19, dá sa povedať že reakcia slovenských firiem a spotrebiteľov predbehla globálne správanie.

Hotelová izba plná hračiek v Conrad New York MidtownZdroj: Conrad New York Midtown

Odlmčať sa nie je dobrý signál

Marketing býva prvá položka na ktorú sa v krízach siahne. Na druhej strane úplne sa odmlčať nikdy nie je správny signál pre klientov. Nikto nemá rad pocit, že ste aktívny len keď chcete ich peniaze.

Pri marketingu v časoch krizy je dôležité, či hotel disponuje tzv. owned media (OW) v preklade niečo ako vlastné média. Budovali ste si email databázu svojich klientov, máte push-up notifikácie (vyskakovacie ponuky) na svojej webstránke, píšete zaujímavý blog?

Začať nie je nikdy neskoro, ale tu majú výhodu tí, ktorí už v tejto oblasti niečo robili. Výhoda OW je zjavná - sú plne pod vašou kontrolou, vaše posolstvo viete dostať medzi vašich klientov a potenciálnych klientov bezplatne. Počas krízy a štátom vynúteného uzatvarania hotelov je to urcite jeden z najvýhodnejších spôsobov komunikácie.

Čo ale komunikovať v tejto situácii? V prvom rade treba komunikovať, dlhá odmlka nie je riešením. Treba hovoriť o opatreniach, ktoré ste podnikli na svoju ochranu na ochranu svojich zamestancov, na ochranu vašich potenciálnych klientov. Treba byť aj pozitívny. Áno je to tažké a v situácii, kedy sa tešíte z dodávky respirátorov a dezinfekcie, je to skutočná výzva. Ale práve pozitívna emócia ktorú dokážete v tejto neľahkej situácii dostať medzi ľudí, je budovanie puta a povedomia, ktoré dokážete zúročiť v momente keď si budú ľudia po kríze vyberať, kde strávia svoj najbližší pobyt.

Zdroj: Getty Images

Live stream nie je veda a pomáha

Nie nadarmo sa hovorí láska prechádza cez žalúdok, prečo neskúsiť live stream vášho séf kuchára ktorý odprezentuje prípravu niektorej z vašich špecialít, prípadne niečo jednoduchšie, čo si ľudia môžu pripraviť s ním počas streamu.

Máte wellness? Čo tak prenos z neho s joga, pilates, kardio cvičením. Niečo, čo ludia na home office a s momentálnymi obmedzeniami pohybu vonku veľmi ocenia. Alebo rady z housekeepingu ako rýchlo prevliect periny, a ďalšie tipy a triky. Barman zase môže poodhaliť svoje tajomstvá miešaných nápojov. Na live stream pritom stačí len smart telefón a internetové pripojenie , netreba na to profesionálny štáb.

V owned media sme úmyselne neuviedli sociálne siete. Určite ich treba využiť a komunikovať aj cez ne. Ale treba si na rovinu povedať, že tak ako tradičné médiá rozhlas, TV , printy, ani sociálne siete nie sú bezplatné. Určitý dosah určite dosiahnete, ale bez platenia sa tažko dostane vždy ku všetkým vašim fanúšikom. To, aký neplatený dosah budete mať, záleži na dlhodobej kvalite vašich príspevkov.

Booking stránkaZdroj: Booking

Chrániť svoju značku

V dobe neistoty každý zvažuje či investuje do reklamy. Minimálne jedna aktivita by ale nemala nikdy ostat bez investície. Ochrana vlastného brandu. Ak ste aj boli zvyknutý na rezervácie z OTA (Online travel agencies ) ako je booking.com ,hrs.com a podobne, tak máte problém. V prípade, že dôjde k obnove rezervácií, “vaši“ klienti ktorí vás budú hľadať vo vyhľadávačoch možu v tom lepšom prípade za províziu pre OTA skončiť u vás. V tom horšom prípade budú konfrontovaní na portáloch s konkurenčnými zlavnenými ponukami a “ mohli by skončiť u konkurencie.

Jedným z riešení sa môže javiť napríklad google hotel ads , čo je špeciálny reklamný formát od google pre hotely s ktorým si svoje inventory vedia napojiť priamo. Google pri tomto formáte umožnuje aj obchodný model ktorým je platba provízie za realizovanú rezerváciu. Treba si zvážiť, či je to výhodnejšia forma ako platba za kliknutie.

Po pominutí koronakrízy bude určite veľký tlak na revenue manažment. Platí pravidlo, že čím väčšie zľavy budete poskytovať, tým dlhšia bude doba návratu k pôvodným cenám. Preto pri budúcich ponukách odporúčame namiesto zliav aj v marketingu komunikovať viac aspekty ako možnosť upgradov, late checkin prípadne felxibilnejšie podmienky zmeny rezervácie alebo storno podmienky.

