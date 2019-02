Ako robiť gastroeventy v hoteli? Pod Tatrami majú know-how

Jarmila Horváthová

Momentálne je už o tieto gastronomické akcie často väčší záujem, ako kapacitné možnosti reštaurácie a Jozef Ivanič hovorí, že do popredia začali vystupovať iné pozitíva týchto akcií.

„Robíme ich desať ročne a hodnotíme ich ako skvelý marketingový nástroj. Hostia vidia, že sa tu stále niečo deje, že majú sem dôvod opäť prísť, lebo len na čerstvom a čerstvejšom tatranskom vzduchu marketing ťažko dlhodobo postavíte,“ vysvetľuje.

Dobrá inšpirácia aj tréning

Druhý dôvod, prečo si hosťovania šéfkuchárov v Lesnej chvália je, že keďže hosťujúci tím strávi v Lesnej pri prípravách večera vždy zopár dní, pre miestnych je to vždy vítaná inšpirácia sa niečo nové naučiť a niečo nové spoznať.

Tretí dôvod sa týka servisu: „Keď máte vyniesť naraz napríklad 80 jedál je to dobrý tréning pre kuchyňu aj servis a veľmi nám to potom pomáha pri cateringových akciách, ktoré robíme. Personál je zvyknutý obslúžiť naraz niekoľko desiatok hostí a naši klienti to oceňujú,“ vysvetľuje J. Ivanič.

Tí, ktorí v svojich podnikoch podobné večery občas robia vedia, že keďže sa jedlá servírujú všetkým hosťom naraz, je potrebná ich dochvíľnosť. Lenže tá rozhodne nie je (aspoň podľa našich skúseností) silnou stránkou klientely, ktorá ich navštevuje. Takže prvé jedlo sa vždy začne roznášať minimálne 30-40 minút po oficiálnom začiatku, než sa všetci hostia usadia.

V Lesnej problémy s nedochvíľnymi hosťami vyriešili po svojom a J. Ivanič hovorí, že sa im to osvedčilo. Hodinu pred začiatkom večere robia vždy ochutnávku vín. „Väčšinou si ju kúpia všetci hostia, ktorí si kúpili aj večeru. Keďže ochutnávku začíname hodinu pred začiatkom eventu, keď začíname s večerou, sú už všetci na miestach,“. Ďalším bonusom pre hotel je, že mnohí si vína z ochutnávky objednajú potom aj k večeri.

Lesná - maďarská kuchyňa, somloi haluškyZdroj: Jarmila Horváthová

Našinci sú konzervatívni

Peter Ďurčo hovorí, že pre úspech týchto akcií je potrebné aj dobré nastavenie ceny. „Už sme za tie roky zistili, akú cenu sú Slováci ochotní akceptovať,“ hovorí. Tiež, že našinci sú, čo sa chutí týka, konzervatívni a odvážne experimenty na tanieri ich veľmi neoslovia. Radšej majú tradičné, aj keď inovované chute.

V praxi to potom vyzerá tak, že 5 chodové menu za 35 EUR sú kúpia ale nad 7-chodovým za 49 rozmýšľajú, hoci prísne matematicky vzaté je cena za jeden chod tá istá.

Veľký úspech u hostí mal napríklad nedávny víkend maďarskej kuchyne, keď bol hosťom Petra Ďurča Imre Bindics. Ten šéfuje kuchyni 5-hviezdičkového hotela Amade Chateau vo Vrakúni a penziónu Villa Rosa v Dunajskej Strede.

So svojimi pomocníkmi a kuchyňou hotela Lesná pripravil 5-chodové degustačné menu, ktoré začínalo Kačacou a bravčovou terinou s domácim chlebom, nasledovalo tradičné halászlé so sumcom. Po ňom perkelt s pirohom, a panenka z mangalice s chrumkavou zlatou pečienkou a kockou obarovej kaše.

Ako sladká bodka nemohlo byť nič iné ako „somloi“, hoci od klasických, ako ich väčšina ľudí pozná, sa vzhľadovo dosť líšili, predsa len, pripravoval ich tím z 5-hviezdičkového hotela. Ich inovácia však bola veľmi chutná.

