Ako si americký prezident pochutil v ľudovej jedálni

Ján Blažej

Vystúpim hore na poschodie a som v Phở 2000 for the President, vo večne plnej, jednoduchej ľudovej jedálničke pre dobrú stovkou hostí. Jedálny lístok zatavený vo fólii ponúka štyri polievky a desiatimi mäsovými i vegetariánskymi jedlami.

Miesto mám rezervované, nuž sa medzi kmitajúcimi čašníkmi dostanem za roh k okrúhlemu stolu so šiestimi stoličkami za stenou postavenou do mierneho oblúčika a s výhľadom na tržnicu. Na stene nado mnou je zarámovaná vyblednutá fotka a mosadzná tabuľka a faktami, ktoré robia jedálni imidž a lákajú množstvo zahraničných turistov, predovšetkým Američanov.

Tu si totiž 19. novembra 2000 o pol jednej popoludní zasadol vtedajší americký prezident Bill Clinton aj so svojou dcérou, aby ochutnal každodenné írečité jedlo vietnamského ľudu. Zlé jazyky hovoria, že práve miesto za múrikom mu vybrala jeho ochranka, vraj kvôli bezpečnosti.

Phở bò, čiže vietnamská hovädzia polievkaZdroj: Ján Blažej

Zmes exotických ingrediencií

Ponúkli mu veľkú misu, trištvrte litra Phở Gà, čiže rezancovej polievky so silným kuracím vývarom a kuracím mäsom, cibuľkou, cesnakom, čiernym korením, samozrejme soľou, ale aj s rôznymi pre polievku a našinca kurióznymi prísadami. Napríklad klinčekmi, škoricou, badiánom, feniklom, koriandrom, plátkami zázvoru, thajskou bazalkou, lístkami vietnamskou mätou, výhonkami fazuliek mungo. Súčasne pred hosťa postavia aj tanierik s bambusovými výhonkami, čili papričkami a limetkou, ktoré si možno pridávať podľa individuálnej chuti. Prezidentovi vraj chutila.

Je to výdatné jedlo, ktorým Vietnamec začína pracovný deň. Môže si ho dať však aj niekoľko razy za denne. Aj na ulici v hluku a smrade od množstva motoriek. Silný vývar z mäsa a kostí sa varí niekoľko hodín, aj od neskorého večera. V Phở 2000 for the President okrem kuracieho ponúkajú aj Phở bò (hovädzí vývar s plátkami hovädziny), ale aj verziu s darmi mora či vegetariánsku. Hlavné jedlo si netreba objednávať, nedalo by sa dojesť, polievka totálne zasýti.

Vietnam Vyblednutá spomienka na ClintonaZdroj: Ján Blažej

Nepýtajte ju v nóbl hoteli

Ako chutí zmes toľkých ingrediencií a chutí Slovákovi? Ak neuznáva iba naše vývary či kapustnicu, je zvedavý na to, čo jedia inde a tolerantný k cudzím kuchyniam, tak chutí príjemne. Samozrejme, v každej jedálni trochu ináč, znalci hovoria, že si treba vyberať, odporúčaním dobrej kuchyne je aj množstvo hostí. Trochu ináč chutí aj v každom z regiónov.

Aj fajnovší cudzinec by si nemal skutočné phở pýtať v reštaurácii štvor či päťhviezdičkového hotela, ale v miestnych jedálničkách. Vietnamci sa zabávajú, keď si objednáva cudzinec, ktorý neovláda ich melodický jazyk, ani apostrofy, chvostíky a ďalšie znaky nad písmenami v latinke. Hovädzia polievka je phở bò, ale pho s inou melódiou znamená ulicu a ešte ináč sa vraj vyslovuje označenie predajnej dievky.

Tam, kde jedol Clinton, som dal za Phở bò 95 000 vietnamských dongov. Menšia – dámska – porcia je za 80 000 dongov. Toľko stojí aj kuracia. Phở s darmi mora je za 119 000 a vegetariánska iba za 80 000. Tí, čo tam jedli pred piatimi rokmi, platili iba 75 000 dongov. V prepočte na euro je to však stále to isté, čiže približne štyri eurá. Tak sa totiž znehodnotil kurz vietnamskej meny.

Od 3,50 do 6,50 eura stoja tieto polievky aj vo vietnamských reštauráciách v Bratislave. Chutia rozdielne ako tá z Ho Či Minovho Mesta.