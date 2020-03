Aprés ski bary boli vždy lákadlom, stali sa prekliatím

Kitzloch

Ischgl je považovaný so svojimi desiatkami barov za Malorku Álp a pravidelne sa umiestňuje na prvých miestach na svete v rebríčkoch najlepšej zábavy po lyžovačke.

Kto niekedy v Ischgli bol, vie, že bujará zábava sa tu začína už o tretej poobede a trvá v niektorých zariadeniach aj do rána a lyžiari sem prichádzajú priamo zo svahov v lyžiarkach a otepľovačkách. V tých najvychytenejších podnikoch je doslova hlava na hlave a je problém sa pretlačiť k pultu, či ku dverám. Tak isto ako sa tu veselo trávi celá zima, sa tu vždy aj v máji končí a to koncertom na ktorý vždy prišli tisíce ľudí. Napríklad v dobách svojej najväčšej slávy tu vystupoval Robbie Wiliams a zoznam účinkujúcich je who is who vo svete showbiznis

Ischgl - koncert na konci szónyZdroj: Jarmila Horváthová

Zábava, na ktorú strediská, ktoré patria medzi najdrahšie v Rakúsku lákali, sa ale tento rok v čase koronavírusu stala ich preklatím. Vyskytlo sa tu totiž toľko infikovaných, že jeden z najväčších barov v Ischgli museli zatvoriť. Stalo sa tak po tom, ako tu obsluhoval nakazený nórsky barman a od neho sa nakazilo 15 ľudí. Vzápätí zatvorila tirolská vláda celé stredisko. Tento víkend zatvorili celé Paznaunské údolie a aj mondénnu lokalitu v susedstve, St. Anton. Všetci hotely musia byť od dnes mimo prevádzku. „Vďaka“ zábave bez konca hlava na hlave, má Tirolsko z celého Rakúska ďaleko najvyšší počet nakazených koronavírusom – 245 bolo včera.

Či sa nákaza rozšírila od niekoho zo zahraničných zamestnancov hotelov, reštaurácií a lanoviek, alebo od hostí, ktorí sem prichádzajú nevedno. Len 5 percent je z Rakúska, ale až polovica z cca 1,5 milióna zimných hostí je z Nemecka, potom Beneluxu , Veľkej Británie, Švajčiarska a Škandinávie. Kameňom úrazu sú podľa všetkého najmä preplnené aprés ski bary. Najlepšie je to vidieť, keď sa porovná počet nakazených v Tirolsku a Salzbursku, ktoré je druhým eldorádom lyžovania v Rakúsku, sú tu tiež stovky kilometrov zjazdoviek. Kým v Tirolsku ich bolo včera spomínaných takmer 250, v Salzburgsku 39...

Zdroj: Foto – Vladimíra Orgoňová

Aj v strediskách okolo Salzburgu sú samozrejme aprés ski bary, tie patria všade k nevyhnutnej výbave, ale nechodí sa sem najmä kvôli nim a lyžovať sem chodí trochu iná klientela – tretinu tvoria Rakúšania tretinu Nemci a tretinu krajiny na východ od Rakúska.

Pikantné je, že už pred troma týždňami upozornila na rizikovosť Ischglu islandská vláda po tom, ako sa odtiaľ vrátila skupina Islanďanov a mali pozitívne testy na koronavírus. Vtedy Island odporučil do tohto strediska necestovať, čo Rakúšania považovali za absurdné. Argumentovali tým, že obvinenia nie sú ničím podložené, že lyžiari sa najskôr nakazili na mníchovskom letisku, cez ktoré leteli.

Ďalší vývoj ukázal, že Islanďania mohli mať pravdu...Včera dokonca požiadal rakúsky minister zdravotníctva všetkých, ktorí sa Paznaunskom údolí a St. Antone zdržiavali od 28.2., aby išli do dobrovoľnej karantény.

© 2020 News and Media Holding