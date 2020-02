Chorvátsko inak. Na luxusný spôsob

San Canzian

Najnovším prírastkom na Istrii je luxusný hotel San Canzian ktorého špecifikom a jedinečnosťou je, že vznikol z romantickej dedinky Mužolini Donji, ktorá keďže bola opustená, bola odsúdená na zánik.

San Canzian Village & Hotel ale nie je pre tých, ktorí hľadajú luxusné ubytovanie priamo pri mori. Nachádza sa asi 5 kilometrov od umeleckej dedinky Grožnjan, do Umagu je to 18 km, do Puly 81 kilometrov a do Triestu 88 kilometrov. Tradičnú architektúru tu spojili s moderným dizajnom a luxusom, vrátane špičkovej reštaurácie a coctail baru.

Zaujímavé je, že parkovanie v komplexe nie je možné, parkovisko je mimo neho a hostí do hotela vozia golfové vozíky. Hotel má len 25 izieb, ktoré sa nachádzajú medzi olivovníkmi a vinohradmi. Hotel je otvorený celoročne, vonku je celoročne vyhrievaný bazén. Kto chce okrem piatich hviezdičiek aj absolútne súkromie, môže si v rámci hotela objednať vilu s krbom a vlastným bazénom.

San Canzian - vilkaZdroj: San Canzian

Kuchyňu hotela vedie Mario Mandarić, ktorý je považovaný za jednu z hviezd chorvátskej gastronómie, pracoval napríklad ako sous chef v slávnej trojhviezdičkovej londýnskej reštaurácii Fat Duck Hestona Blumenthala.

V chorvátskom hoteli vytvoril, ako to často špičkoví šéfkuchári robia, dve línie – jednoduchú bistro kuchyňu a svojej kreativite povoľuje uzdu vo fine dinningovej reštaurácii. Na vínnej karte je 600 vín, od francúzskej a talianskej špičky po to najlepšie z chorvátskych viníc. Coctailový bar hotela vytvoril hviezdny chorvátsky dizajnér

Cena izieb nie je na 5 hviezdičiek vysoká, podľa rezervačných portálov sa napríklad začiatkom apríla pohybuje za noc pre dvoch okolo 170 EUR a v júni okolo 230 EUR. Je to napríklad menej, ako je cena za noc v špičkových slovenských päťhviezdičkových hoteloch. Cena noci vo vilke s bazénom pre dvoch je začiatkom apríla 350 EUR.

