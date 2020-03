Čo máte na tanieri? QR kód v menu vám povie

Jarmila Horváthová

„Najčastejšou otázkou hostí je, či je to, čo majú na tanieri, čerstvé a odkiaľ pochádza surovina, z ktorej sme varili. A keď im chutí, tak si niekedy želajú, aby sme im ju kúpili aj im. Teraz, keď budú pri niektorých jedlách QR kódy, si všetko o tom, čo majú na tanieri, môžu počas prípravy jedla prečítať,“ hovorí Jaroslav Žídek z bratislavskej reštaurácie Riverbank.

Tá sa ako prvá spolu s najväčšou slovenskou veľko- a maloobchodnou sieťou Labaš s Košíc zapojila do nového projektu dosledovateľnosti pôvodu potravín. Iniciátorom je spoločnosť Food Trace, slovenská pobočka spoločnosti Te-Food, ktorá rieši transparentnosť pôvodu potravín štyri roky po celom svete. Má cca 6000 partnerov, medzi nimi aj niektoré vlády. Pôvod potravín sa sleduje cez QR kódy a je garantovaný blockchain technológiou.

Čo to ale znamená pre spotrebiteľa? Na potravinách, alebo v jedlách v jedálnom lístku pri ktorých nájde tento QR kód, si po jeho naskenovaní nájde všetky informácie o tom, čo ide práve jesť, alebo kúpiť. To znamená, napríklad pri mäsových výrobkoch z ktorej farmy zviera pochádza, kedy bolo porazené, spracované, vyexpedované a ďalšie informácie a tiež informácie o výrobcoch. Autentickosť všetkých údajov je overovaná na FoodChaine, čo je decentralizovaný blockchain spoločnosti Te-Food pre informácie o globálnej dosledovanosti.

Transparentnosť potravín - mäso s označením pôvoduZdroj: Jarmila Horváthová

Spoločnosť Labaš, ktorá sídli v Košiciach sa dlhodobo venuje kvalite potravín, jej majiteľ Miroslav Labaš hovorí, že je dôležitejšia ako zvyšovanie zisku a v ponuke majú napríklad 480 druhov produktov v biokvalite, mäso predávajú len slovenské, ponúkajú produkty z malých fariem a od pestovateľov.

„Tieto výrobky sú o niečo drahšie, ale teší nás, že spotrebitelia si na ne zvykli sú ochotní si za kvalitu priplatiť. Preto, keď nás s projektom transparentnosti potravín spoločnosť Food Trace oslovila, neváhali sme ani minútu,“ hovorí riaditeľ Labašu Jaroslav Fotul. Tiež chcú motivovať svojich dodávateľov, ktorí sa „odvážia“ do projektu poskytovania informácií o svojich výrobkoch cez QR kódy zapojiť, určitými bonusmi a zvýhodneniami.

Projekt jednoznačne podporuje riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš. Konštatuje, že Slovensko je, síce, čo sa týka bezpečnosti potravín v zahraničí vysoko hodnotené ale plošné sledovanie pôvodu potravín týmto spôsobom by im značne uľahčilo prácu v prípade nejakých problémov. Za dôležitý ho považuje aj preto, lebo 90 percent spotrebiteľov sa zaujíma, odkiaľ potraviny v obchodoch pochádzajú, ale dve tretiny ľudí nedôverujú údajom, ktoré výrobcovia na obaloch uvádzajú, nehovoriac o tom, že väčšinou sú nečitateľné.

Podľa Jaroslava Žideka má projekt pre reštaurácie aj ďalšiu výhodu – sami si vedia odsledovať kvalitu produktov, ktoré im dodávatelia zapojení do projektu ponúkajú. „Spolupracujeme aj s malými lokálnymi chovateľmi z okolia, či už zo Slovenska, alebo okolitých krajín, najviac s Rybárstvom Stupava, ale máme aj steaky z kopaníc a mak z Jarnej,“ vymenováva.

Transparentnosť potraví - ukážka menu v RiverbankuZdroj: Jarmila Horváthová

Andrej Horváth z Rybárstva Stupava, ktorí sa tiež ako jedni z prvých do projektu transparentnosti potravín zapojili hovorí, že považuje za správnu vec, aby spotrebitelia presne vedeli, čo si kupujú a čo je jedia. „Okrem toho, je to aj forma marketingu, dozvedia sa o nás cez informácie prostredníctvom QR kódov aj tí, ktorí by o nás inak nevedeli. Navyše ich tam môžeme dať oveľa viac ako na bežnú etiketu, ten priestor je v podstate neobmedzený,“ vysvetľuje.

Ďalším dôvodom, prečo idú „z kožou“ na trh a poskytujú všetky informácie, ako ryby chovajú a spracúvajú je fakt, že podľa A. Horvátha bude skôr či neskôr preukazovanie pôvodu surovín povinné. „Mnohé štáty to už zaviedli a keď to príde sem, budeme na to už pripravení a byť v niečom prvý nie je nikdy na škodu“ konštatuje.

