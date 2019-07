Ďalší šéfkuchár vrátil hviezdy od Michelina

La Maison des Bois

Minulý rok sa niesol na vlne eufórie po tom, čo jeho reštaurácia získala tretiu Michelinovu hviezdu – a tento rok v januári ju znovu stratila. Mimochodom Michelin ešte nikdy tak rýchlo – po roku – tretiu hviezdu nikomu neodobral.

Ako informuje magazín Rollingpin.at šéfkuchár Marc Veyrat sa po tom, čo prekonal po strate hviezdy obdobie ťažkej depresie rozhodol pre radikálny čin – vrátiť bedekru aj zvyšné dve hviezdy.

Okrem iného to odôvodnil tým, že má pochybnosti o tom, či hodnotitelia Michelinu v jeho reštaurácii vôbec boli. Michelin sa bráni tým, že hodnotitelia chodia anonymne a platia účty ako iní hostia, preto v reštaurácii ich návštevu nemuseli zaznamenať.

Marc Veyrat vrátil hviezdičky od Michelina

Michelin sa tiež zdráha, podobne ako v prípade Sebastiena Brasa, ktorý tiež hviezdičky od Michelina vrátil, reštauráciu La Maison des Bois z bedekra vyradiť. Takže Marc Veyrat, aj keď nechce, dve hviezdičku mu zostanú.

Aj keď tvrdí, že so slávnym bedekrom nechce mať nič spoločné. Dokonca sa vyhráža, že bude od svojich hostí pýtať občianske preukazy, hoci nie je jasné, ako by mu to pomohlo pri odhalení hodnotiteľov...

