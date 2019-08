Do hotela bez detí sa už dá ísť aj na Liptove

Na Slovensku je princíp Adult only v podstate nemožný, pretože podľa slovenskej legislatívy sa fakt, že vstup do ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia majú len ľudia od istého veku, považuje za neprípustnú diskrimináciu. Stačí ale prejsť hranice – či už do Poľska, Maďarska alebo Rakúska, tu všade Adult Only, teda hotely len pre dospelých, fungujú.

S istými obmedzeniami – ako Adult Friendly sa ale tento koncept začína uplatňovať už aj u nás. Prvým pionierom bol pred 1,5 rokom Hotel Lesná v Starej Lesnej, od 1. júna funguje ako Adult Friendly aj hotel Tri Studničky v Demänovskej doline.

Zdroj: Foto:Tri studničky

Adult Friendly znamená, že do hotela majú prístup dospelí aj deti, ale pre všetkých platia rovnaké podmienky. Teda deti nemajú nijakú zľavu, platia toľko, koľko dospelí hostia a nemajú tu ani nijaké špeciálne služby – detský kútik, detské stoličky, menu atď. Jednoducho – služby hotela sú orientované na dospelého hosťa a rodiny s deťmi sem môžu prísť tak isto, ale musia akceptovať tento fakt.

Podľa riaditeľky hotela Tri Studničky Ivany Chovanovej sa ale od zmeny konceptu zatiaľ stretli len s pozitívnymi reakciami hostí. „Pribúdajú nám noví hostia hľadajúci relax a veríme, že pozitívny trend si udržíme a prilákame ešte viac klientov, ktorí si radi doprajú pobyt bez detského kriku so službami prispôsobenými dospelej klientele,“ povedala.

Hotel patrí do skupiny Tatry Moutain Resorts, ktorý má v Nízkych Tatrách aj hotely špecializované na rodiny s deťmi, napríklad Grand v Jasnej, Poštu v Jasnej a Chalets Jasná Collection.

© 2019 News and Media Holding