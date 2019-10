Do ktorých wellness hotelov u susedov sa oplatí ísť?

Steiershof

Na túto otázku odpovedá každoročne publikácia Relax Guide, ktorá hodnotí hotely v Rakúsku, Nemecku a Južnom Tirolsku z hľadiska wellness pobytov. V Rakúsku si ich zobrala na mušku napríklad vyše 1000 a odporúčania – teda aspoň jednu ľaliu zo štyroch možných, dala z nich len 22 percentám.

Pre slovenského (solventného) návštevníka môže byť potešiteľné, že tie najlepšie ležia nie až tak ďaleko od našich hraníc. Víťaz je v Bad Waltersdorfe v južnom Štajersku, vzdialenom dve hodiny cesty (200 km). Ide o päťhviezdičkový hotel Der Steiershof, ktorý je aj jediným päťhviedičkovým hotelom v celom Štajersku. Na druhom mieste skončil tiež päťhviezdičkový Reiters Supreme z Bad Tatzmandorfu, v južnom Burgenlande, čo je ešte bližšie ako Bad Waltersdorf.

Reiters SupremeZdroj: Reiters Supreme

Tretí je najlepší tirolský wellness hotel Astoria Resort ktorý má ešte vyššiu kategóriu päť hviezd Superior a nachádza sa v Seefelde. Okrem dvoch „nížinných hotelov“ na prvých miestach prevažujú v prvej desiatke hotely z horských oblastí – štyri z nich sú v spolkovej krajine Salzburgerland (Salzbursko), jeden v Tirolsku (okrem spomínaného Seefeldu), jeden je v Korutánsku. Jeden hotel je v kúpeľoch Geinberg v Hornom Rakúsku.

Aj najlepší rodinný wellness hotel je neďaleko, tiež v Bad Tatzmandorfe a je to Reiters Fine Family Hotel, ktorý má štyri hviezdičky superior. V prvej desiatke sa nachádza aj ďalší burgenlandský hotel Allegria Resort by Reiters zo Stegersbachu, ktorý má roky slovenského riaditeľa – Jara Rataja.

Mirabell Suite TalianskoZdroj: Mirabell

Kto chce mať ale naozaj široký výber kvalitných wellness hotelov, mal by sa vybrať ďalej ako do Rakúska – do Južného Tirolska. Tu získalo odporúčanie bedekra nie 22 percent, ale 40 percent hotelov. Najlepší je päťhviezdičkový Chalet Mirabell v Haflingu (tal. Avelengo) neďaleko Merana.

Tie „lepšie“ welness hotely ale nie sú rozhodne lacný špás. Priemerná cena najlacnejšej izby s polopenziou na jednu noc pre dve osoby je v Rakúsku v najnižšej sezóne 280 EUR a v južnom Tirolsku 300 Eur. A čo stoja najlepší?

Der Steiersdorf začiatkom novembra 403 EUR za noc, objednať sa dajú minimálne dve noci takže de facto 806 EUR, Reiters Supreme je o niečo lacnejší – jedna noc stojí 346 EUR, Astoria Resort stojí 350 EUR za noc v novembri, ale vo februári v hlavnej lyžiarskej sezóne jedna noc s raňajkami pre dvoch od 600 EUR. Juhotirolský najlepší hotel stojí na noc v novembri od 410 EUR, v zimnej sezóne približne toľko isto.

