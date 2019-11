Do Popradu- Spišskej Soboty prišla naozajstná exotika

Richard Gerényi

Pred niekoľkými dňami to bolo možné v Poprade, kde mali v spišskosobotskej reštaurácii Vino&Tapas v rámci série LadyChef ďalšieho hosťa šéfkuchárky Zuzany Sisákovej.

Mediálna hviezda z ostrovov

Po držiteľkách michelinských hviezd z Maďarska a najlepšej šéfkuchárky sveta Any Roš zo Slovinska, tejto krát prišiel hosť z Veľkej Británie – Romy Gill, MBE. Hoci meno to nenaznačuje, je významnou predstaviteľkou kuchyne z Indického subkontinentu, narodila sa totiž v Západnom Bengálsku a do Veľkej Británie prišla v roku 1994. Ako povedala, vždy chcela byť kuchárkou, hoci jej otec s tým nesúhlasil a aby si mohla otvoriť reštauráciu, predala rodinné šperky.

LadyChef - Z.Sisáková (vľavo) a R.GillZdroj: Richard Gerényi

V roku 2016 bola ocenená anglickou kráľovnou Rádom Britského Impéria MBE za oblasť pohostinstva, čo v jej veku a po tak krátkom občianstve Veľkej Británie nie je zvyčajné. Romy Gill je na ostrovoch mediálne známou šefkuchárkou, je členkou poroty v Masterchef BBC, má gastronomické reácie v Rádiu BBC Chanel 4, od februára 2020 bude na BBC1 moderovať populárnu a sledovanú reláciu Ready, steady cook. V septembri vydala knihu Indická vegetariánska kuchyňa. Na otázku, aký je jej prvý dojem zo Slovenska spontánne reagovala stručne „Všetko veľmi čisté“.

Pirohy aj tandori karfiol

LadyChef - tamdori karfiol Zdroj: Richard Gerényi

So Zuzanou Sisákovou vytvorila v Poprade aj ona menu štyroch rúk, to znamená, že obidve šéfkuchárky uvaria niekoľko chodov. Podávala sa napríklad Husacia a Kačacia foie gras a Piroh s kozím syrom, po ňom taštičky Samosas a Hovädzí Shami Kebab s chutney z červenej repy. Nasledoval morský vlk s Moilee omáčkou, za ním Tandori karfiol a k nemu Kachumber šalát. Nasledovala Tamarind chobotnica a sladké zemiaky. Pred dezertom, ktorým bolo ryžovo mrkvové Kheer sa ešte servírovala ikonická „jednohubka“ reštaurácie Vino&Tapas, paradajka plnená malinou.

V Poprade vedia už aj kto bude ďalším hosťom série LadyChef – koncom januára príde pod Tatry do Spišskej Soboty jedna z najtalentovanejších šéfkuchárok súčasnosti, ktorá dostala najvyššie ocenenie – hviezdu od Michelina v svojich 27-mich rokoch.

© 2019 News and Media Holding