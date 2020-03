Emirates začínajú byť pri jedle ekologickejší

Emirates

Hoci nemá problémy s dodávkami potravín zo zahraničia i miestnych firiem, rozhodla sa aj pre čiastočnú sebestačnosť. V spolupráci s americkým poľnohospodárskym lídrom Crop One otvoria tento rok neďaleko dubajského letiska najväčší skleník na svete, kde budú v hriadkach nad sebou dorábať denne 2 700 kilogramov listovej zeleniny.

V skleníku bude permanentná kontrola vzduchu, zavlažovania a teploty, nebudú sa používať herbicídy a pesticídy. Na zavlažovanie spotrebujú iba jedno percento vody, ktorá by bola potrebná na poliach pod holým nebom. Pretože skleníkové hospodárstvo bude pri letisku, rýchlym zberom sa udržia nutričné hodnoty zeleniny a znížia aj emisie uhlíka, pretože doprava bude výrazne kratšia.

Emirates - V prvej triede sú predjedlá na výber, toto je jedna z alternatív

Emirates odštartovali aj komplexný ekologický program. Zahrňuje aj recykláciu odpadu, ktorý zozbierajú po podávaní jedál a nápojov na palube. Po separácii to je mesačne napríklad 130 ton kartónových obalov, 120 ton sklenených fliaš, 14 ton hliníkových plechovíc na nápoje, desať ton fliaš z plastov a štyri tony rozličného papiera. Kartónových obalov však výrazne ubúda, pretože balené jedlá sa už nedodávajú na palubu v kartónových škatuliach ale v prepravkách, ktoré možno použiť viacnásobne. Znamená to ročne úsporu až 750 ton kartónových obalov záchranu približne 26 hektárov lesa.

Vlani uviedli na streche cateringovej spoločnosti do prevádzky aj najmodernejší solárny systém, ktorý vyrobí ročne 4 195 megawatthodín elektrickej energie. To predstavuje asi 15 percent elektriny potrebnej v kuchyni, v práčovniach aj v ubytovacích priestoroch pre personál. Systém tvorí 8 112 solárnych článkov a elektrina z nich znižuje ročne o takmer tri milióny ton nižšiu záťaž emisiami oxidu uhličitého, ktoré do vlaňajška cateringová firma vypúšťala do ovzdušia.