Historické hotely majú výnimočný rok

Prijatiu nových členov do asociácie predchádza posudzovanie hotelov podľa kritérií. Tie sú pre vstup mimoriadne prísne. Každý hotel, ktorý prejaví záujem o členstvo, musí spĺňať množstvo podmienok. O prijatí rozhodujú členovia HHS na základe odporúčania člena prezídia, ktorý vykoná inšpekciu. V hlasovaní potom rozhodnú o prijatí alebo neprijatí člena do asociácie. „Je to záväzok, pretože okrem členstva v slovenskej asociácii získava hotel aj členstvo v Heritage Hotels of Europe, ktorá zastrešuje niekoľko sto hotelov z 10 krajín,“ doplnil prezident Ján Svoboda.

Novými členmi sú prvý bratislavský hotel v asociácii, hotel Arcadia, Grandhotel Vígľaš vo Vígľaši a Šimák Zámok Pezinok, nováčik na slovenskej hotelovej scéne, ktorý na oficiálne otvorenie ešte len čaká tento mesiac.

Tu sú noví členovia v skratke.

Arcadia Boutique Hotel

Budovu z 13. storočia citlivo zrekonštruovali pod dohľadom pamiatkarov. „Filozofia nášho hotela je, že boutique znamená viac ako hviezdičky. Okrem kvalitných hotelových služieb ponúkame našim hosťom nezabudnuteľný zážitok z romantiky starých čias,“ povedala marketingová manažérka Karin Michálková. Hosťa zaujme už pri vchode interiér s arkádovitými chodbami a nádherným vitrážovým stropom. V tejto budove prenocoval aj nemecký cisár Friedrich Barbarossa, keď smeroval na čele križiackej výpravy do Konstantinopolu.

Grandhotel Vígľaš

Známa kultúrna pamiatka Vígľašký zámok povstal pred pár rokmi z popola. „V asociácii sa chceme vzájomne inšpirovať v oblasti poskytovania služieb a zviditeľniť sa doma aj v zahraničí,“ uviedol Tomáš Sokologorský, riaditeľ Grandhotela Vígľaš. Bohatá história zámku má potenciál pre návštevníkov z celého sveta. Zámok totiž pomenoval jeden z apartmánov po historickej postave – grófovi Drakulovi. Ten bol členom Rádu Draka, kde pôsobil aj známy krvilačný barón.

Šimák Zámok Pezinok

Šimák Zámok Pezinok je novým členom Asociácie. História objektu, kde hotel sídli, siaha až do roku 1271. Nachádza sa v srdci vinárskeho mesta Pezinok. Zámok má vlastné Zámocké vinárstvo priamo v historických pivniciach budovy. „Po rozsiahlej rekonštrukcii bude časť zámku - Palace Art Hotel poskytovať luxusné ubytovacie, stravovacie a wellness služby v zámockej atmosfére,“ povedala marketingová manažérka hotela Zuzana Zadňančinová.

Okrem hotelových služieb tu nájdu návštevníci aj jedinečné spoločenské priestory s najväčšou Zlatou sálou Kataríny Pálffy s kapacitou do 500 hostí.. „Milovníci umenia by nemali vynechať obhliadku Expozície Pálffyho apartmánov, ako aj Medzinárodnú galériu umeleckého skla, ktoré sa nachádzajú priamo v priestoroch zámku,“ dodala manažérka.

Okrem nových členov sa môžu Historické hotely Slovenska pýšiť aj oceneniami na medzinárodnej scéne, Získali víťazstvo v troch kategóriách v rámci súťaže, ktorú organizuje Heritage Hotels of Europe, ktoé združuje historické hotely z 10 krajín.

