Hurban z Hurbanova

Milan Debnár

Značka Zlatý Bažant prichádza s exkluzívnymi novinkami v podobe troch pivných špeciálov: IPA, Pšeničné a Polotmavý Bock. Novinky inšpirované priekopníkom našej histórie Jozefom Miloslavom Hurbanom sú určené pre všetkých vyznávačov nových pivných štýlov a originálneho dizajnu.

Pivovarníci z Hurbanova sa pri tohtoročnej inovácii inšpirovali výraznou osobnosťou slovenských dejín, Jozefom Miloslavom Hurbanom. Svoj hold sa mu rozhodli vzdať poctivým slovenským pivom. Výsledkom je nový rad troch pivných špeciálov Zlatý Bažant Hurban Legend, varených s precíznosťou, podľa originálnej receptúry a s použitím unikátnych technologických postupov. Špeciálne vybrané suroviny mu dodávajú výnimočnú chuť a nezameniteľnú vôňu.

„Značka Zlatý Bažant rozhodne patrí k najinovatívnejším značkám na slovenskom trhu a inovácie sú súčasťou jej DNA. Aj preto sme sa rozhodli opäť priniesť niečo iné, čo po uvedení takej úspešnej novinky, akou bola v roku 2016 inovácia Zlatý Bažant ’73, nebolo vôbec jednoduché,“ vysvetľuje Ronald Lupták, marketingový manažér HEINEKEN Slovensko. „Pri inováciách sú pre nás kľúčové priania našich zákazníkov, ktorí čoraz viac siahajú po prémiových produktoch, vyhľadávajú kvalitu a sú otvorení novým chutiam. Pri výbere jednotlivých typov pív produktového radu Zlatý Bažant Hurban Legend sme preto dbali na to, aby tieto pivné štýly predstavili konzumentom rozmanitosť farieb, chutí a vôní pivného sveta. No zároveň sme zohľadnili, aby boli chuťové profily blízke chuťovým bunkám bežných slovenských konzumentov. Veríme, že sa nám to za pomoci úsilia a majstrovstva pivných profesionálov opäť podarilo.“

Trojica pivných špeciálov Zlatý Bažant Hurban Legend sa ukrýva vo fľašiach s umeleckým, priam nadneseným surrealistickým dizajnom. Hlavným motívom je podobizeň J. M. Hurbana prepojená s Hurbanovom a miestnym pivovarom, ktorého symbolom je čiapka symbolizujúca kupolu hurbanovskej hvezdárne spolu s bažantom. „Jozef Miloslav Hurban, ako významná postava slovenských dejín, bol pre nás výraznou inšpiráciou. Veríme, že originálne vizuálne stvárnenie dokáže našim konzumentom pútavo priblížiť túto historickú osobnosť,“ vysvetľuje senior brand manager značky Zlatý Bažant Marcel Malý.

