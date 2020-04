Je to z ryby, ale nechutí to ako ryba. Čo to je?

Ján Blažej

Hora kvôli stávke skúšal zmesi rôznych korenín, degustovalo aj jeho okolie, až párky dostali tú správnu chuť. Nazval ich podľa východoafrického štátu Burundi.

Aj väčšina jeho ďalšej produkcie má africké mená. Niger je výberová klobása na opečenie či grilovanie s intenzívnou mäsovou chuťou. Kalahari je zasa pikantnejšia klobása. Vyrobil aj tlačenku Mozambik, sekanú Ghana a údené filety Malawi. Ponúka už dve desiatky údenín, šalátov a tucet variácií pre deti a školské jedálne. Burgery aj guľôčky z rybacieho mäsa k prívarkom. Takmer okamžite získaval ceny v rozličných českých potravinárskych súťažiach.

Jan Hora sa pred piatimi rokmi rozhodol zužitkovať skúsenosti troch generácií z chovu rýb a portfólio rodinnej firmy Tilápia sa rozšíriť aj o kuriozitu - vlastný chov teplomilného sumčeka afrického na výrobu rybacích údenín a ďalších delikates. Také podľa neho inde na svete nie sú. Africké názvy jednotlivých výrobkov nie sú výrobcovým úletom, ale poukazom na fakt, že základnou surovinou na výrobu je (s niekoľkými výnimkami) ryba afrického pôvodu. Mäsovú chuť gastronápadov, ktoré pomenoval Happy Fish, podčiarkuje preto, aby sa nezľakol ten, kto nemá rád typickú chuť či vôňa rybaciny.

Sumček africký je sladkovodná ryba zo stojatých teplých vôd Afriky, dostala sa však už aj do USA, juhovýchodnej Ázie, na Blízky východ a do Európy, vrátane Česka i Slovenska. Na jeden druh šalátu so zeleninou ale používa aj tilápiu nílsku z vlastného chovu a na tradičný rybací majonézový šalát podľa originálnej staročeskej receptúry zasa juhočeského kapra.

Kúsok od Tábora je minidedinka Hroby s 25 obyvateľmi a Hora tam postavil halu kde mliečom oplodňujú ikry. Maličké rybičky v nádržiach a bazénoch za trištvrte roka dorastajú do 2,5 hmotnosti až tri kilogramy a potom sa menia na klobásky a ďalšie výrobky. Bazénov je šesť a v každom je po päť ton rýb. Aby ich choval v čo najkvalitnejšej vode, dal si urobiť vlastný vrt a rybám vodu menia päťkrát denne. Majú aj protiprúd, kvôli dostatku pohybu. Aby netučneli. Na optimálny rast musí mať voda „africkú“ teplotu, na ktorú ju zohrieva teplo zo susednej bioplynovej stanice.

Nekŕmia ich geneticky modifikovanými krmivami a prípadné problémy rýb majiteľ odmietol liečiť agresívnym používaním antibiotík. Hovorí, že ako jediný na svete spracováva ryby tak, že mäso chutí takmer ako kuracie či bravčové a nie je v ňom jediná kosť. Ryby nemrazí, nič nevyrába z mrazeného, ale iba chladeného.mäsa.

Produkcia bežala donedávna zatiaľ iba na polovicu možnej kapacity. Jan Hora svoje nápady nechcel dodávať do hypermarketov, ale iba predajcom, ktorí z rýb žijú. Zásoboval iba vlastnú predajňu v Tábore, osem iných s rybacími špecialitami od južných Čiech cez Prahu až po Ostravu.

Rozváža ich vlastným chladiarenským autom. Dodával aj školským jedálňam, ktoré mali o detský rybací program záujem. V marci však zaútočil koronavírus, vlastnú predajňu musel zatvoriť a z odberateľov zostali iba tí v Plzni a Prahe a zatvorené sú aj školské kuchyne. V Hroboch ako všetci veria, že korona musí raz skončiť. Sumčeky zatiaľ plávajú a biznis sa začne odznova.