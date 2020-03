Jedzte doma. Ale jedlo z reštaurácií

Kogo

Jedlo je možné podávať len cez nejaké výdajné miesta, alebo robiť donáškovú službu, prípadne využívať niektorú z donáškových služieb. Stále viac reštaurácií, ktoré v prvé dni zatvorili, sa vracia k vareniu a začínajú robiť donáškovú službu.

Ocenia to zrejme najmä ľudia, ktorí sú na homeoffice, aj tí, ktorí sú doma s deťmi, ale aj tí, ktorí musia byť v práci, ale nemajú sa kde najesť. Združiť informácie o prevádzkach, ktoré donáškovú službu robia a aj ostatných foriem doručovania jedla chce iniciatíva DomaJedz.sk slovenského startupu Trifft.

domajedz stránkaZdroj: domajedz.sk

„Cieľom je obohatiť súčasnú ponuku donáškových služieb o gastro prevádzky, ktoré s tým doteraz nepočítali, no v aktuálnej situácii je to pre nich jediný sposôb ako neprísť o zákazníkov či prepúšťať zamestnancov. Zároveň, ide aj o motiváciu spoločnosti zabezpečovať si jedlo zodpovedným a bezpečným spôsobom tak, aby sa k nemu dostali z pohodlia svojich domovov,“ hovorí šéf produktu Peter Horváth.

Projekt podporili spoločnosti ako Microsoft či Exponea poskytnutím svojich produktov a ľudských zdrojov. Iniciatíva má aj motivačnú funkciu, nakoľko je každý nákup zaradený do žrebovania o ceny s cieľom vypestovať u ľudí zvyk objednávať si jedlo online a zostať doma. Do projektu sa môžu zapojiť gastro prevádzky pôsobiace na území celého Slovenska vyplnením jednoduchého formulára. „Ak poznáte zariadenie, ktoré v zozname nefiguruje, no poskytuje donáškovú službu, odporučte nám ho cez stránku iniciatívy”, dodáva iniciátor iniciatívy.

