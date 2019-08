Kde dostanete najlepší All Inclusive? V Grécku

Voyage Bodrum

Odporcovia All Inclusive konceptu ho kritizujú práve kvôli tomu. Pretože drvivú časť výdajov za dovolenku zaplatí človek domácej cestovke a na mieste minie minimum peňazí. Takže lokálnych poskytovateľov služieb podporí minimálne, keďže všetky služby čerpá v hotelovom rezorte, čo považujú za nešetrné k okolitému prostrediu.

Kde je kvantita aj kvalita

Ďalšími odporcami all inclusive je skupina, ktorú môžeme označiť ako fajnšmekri – tí argumentujú, že pri jedle a pití ide v týchto hotelov najmä o kvantitu a tá sa spája skôr s priemernou, ako dobrou kvalitou jedla a nápojov. Ale existujú aj výnimky, ktoré spájajú jedno a druhé – tie zaradil cestovateľský portál Tripadvisor do rebríčka najobľúbenejších all inclusive rezortov.

V svetovom rebríčku vedú grécke hotely Ikos Oceania a Ikos Olivia, obidva sa nachádzajú v gréckej oblasti Chalkidiki. V svetovej 25 „topke“ sa nachádza najviac hotelov z Mexika (6), štyri sú z Turecka a tri z Egypta.

Najlepšie v Turecku a Egypte

Najlepšie All Inclusive hotely v Turecku, ktoré je pre tento koncept veľmi obľúbené aj u slovenských dovolenkárov sú: Voyage Bodrum v Bodrume, Bellis Deluxe Hotel v Beleku, Voyage Sorgun v Sorgune a TUI Blue Marmaris v Marmarise.

Tri egyptské hotely, ktoré sa do rebríčka 25 najlepších dostali sú: Rixos Sharm El Sheikh v Nabq Bay, Sunrise Garden Beach Resort -Select v Hurghade a Sierra Sharm El Sheikh v Sharm El Sheikhu.

Pre slovenských dovolenkárov môže byť zaujímavý aj fakt, že medzi najlepšími je aj Isrotel Lagoona v Eilate, keďže do tohto letoviska sa z Bratislavy lieta.

All Inclusive na tej najvyššej úrovni ale nie je lacný špás, napríklad jedna noc pre dvoch v hoteli Ikos Oceania stojí v septembri podľa rezervačných portálov od 440 EUR, Ikos Oliva je o niečo lacnejší, od 350 EUR za noc pre dvoch.

