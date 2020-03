Koronavírus ničí (nielen) turizmus

Flickr

Podľa bleskového prieskumu, ktorý dala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska spracovať analytickej spoločnosti Comenius Analytica a do ktorého sa zapojilo 150 respondentov - manažérov hotelov a reštaurácií, slovenské hotely očakávajú tento mesiac medzimesačný pokles tržieb o 47% oproti predchádzajúcemu obdobiu predchádzajúceho roka. V apríli očakávajú celkový výpadok tržieb 2 401 339 EUR.

Z výskumu podľa Mareka Harbuľáka, prezidenta Asociácie hotelov a reštaurácií vyplýva, že prepad v hotelových a stravovacích zariadeniach bude závažným národohospodársky problémom a rébusom pre trh práce. Na ňom môže dôjsť v tomto segmente k poklesu, ohrozená je polovica pracovných miest. Takže kým donedávna sektor bojoval s nedostatkom kvalitných ľudí, prázdne hotely a reštaurácie a výpadok príjmov spôsobujú že ich bude zrazu prebytok.

„Uvedomujeme si, že prvoradou prioritou kompetentných je chrániť zdravie a životy občanov SR. Chceme ale vyzvať súčasnú vládu aj predstaviteľov politických strán a hnutí, ktoré zostavujú budúcu vládu, aby sa urýchlene začali zaoberať prípravou opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov v cestovnom ruchu, na ktoré najviac doplácajú malé a stredné podniky. Záleží nám na našich zamestnancoch, nechceme však pristúpiť k ich prepúšťaniu, chceme zabrániť ďalším negatívnym prejavom súvisiacich so šírením tohto ochorenia, ale sami tomu nedokážeme čeliť,“ dodal M. Harbuľák.

Podľa AHRS úlohu vlády v tomto probléme vidí v tom, že by mohla v akútnych prípadoch použiť verejné financie na úplnú, alebo čiastočnú sanáciu daného sektora. Svoju úlohu by mohli zohrať aj zdroje súkromných finančných inštitúcií, kde existujú podľa asociácie tri mechanizmy. Prvým je reštrukturalizácia existujúcich úverov, druhým je poskytnutie výhodných pôžičiek do budúcnosti a tretím je skoré preplatenie poistiek komerčnými poisťovňami.

Podľa M. Harbuľáka sú hotely a reštaurácie pripravené prijať aj ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu dostať situáciu späť do normálu za čo najkratšie obdobie. Je potrebné sledovať odporúčania Európskej komisie a opatrenia, ktoré sú prijímané v okolitých krajinách. „Za hotely a reštaurácie chcem zároveň zdôrazniť, že máme aj návrhy okamžitých riešení, ktoré výrazne pomôžu zamestnávateľom v cestovnom ruchu a nebudú záťažou pre štátny rozpočet. “

